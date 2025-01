Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, explicó la decisión de la directiva del partido de no respaldar una posible nueva candidatura de Maite Orsini al Congreso, luego que el Tribunal Regional acogiera parcialmente una denuncia en su contra. Martínez destacó que la determinación se basa en el principio de probidad y en los valores del partido. Aclaró que no pueden bloquear una eventual postulación de Orsini por otros partidos, y se negó a responder sobre los procedimientos judiciales. Respecto a un posible reemplazo en el distrito 9, Martínez señaló que aún no han definido nombres, ya que la decisión actual se fundamenta en principios y no en consideraciones electorales.