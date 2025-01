El exembajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, se refirió a la situación en el país y los recientes antecedentes del caso Ronald Ojeda, donde se vincula el secuestro con posterior homicidio al ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Gazmuri espera que se concluya la investigación y se hagan las imputaciones correspondientes, destacando la posible participación del Tren de Aragua. Respecto a la solicitud de extradición de miembros de una organización criminal detenidos en otros países, Gazmuri criticó al fiscal venezolano, Tarek William Saab, describiéndolo como "particularmente odioso con Chile". En cuanto a la seguridad en Venezuela, mencionó que Caracas tuvo problemas históricos de seguridad, pero actualmente es más segura que Santiago, salvo para los opositores. Sobre mantener relaciones diplomáticas, señaló que la tradición chilena es mantenerlas, aunque el régimen no sea del agrado, recordando avances en temas consulares y migratorios durante su gestión que se cortaron cuando fue expulsado.

Esta jornada de jueves, el exembajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, se refirió a la situación en dicho país y a los recientes antecedentes que se conocieron en el marco del caso Ronald Ojeda.

Recordemos que, además de la tesis del móvil político expuesto por el fiscal Héctor Barros, se conoció que un testigo vinculó el secuestro con posterior homicidio al ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello.

Por esta razón, desde el Gobierno se indicó que se van a evaluar todos los elementos. Sin embargo, se destacó que hay cosas evidentes que harían una vez que esto se confirme, que es “recurrir al Tribunal Penal Internacional”.

Caso Ronald Ojeda

Sobre la materia, en conversación con Radio Pauta, Gazmuri dijo que espera “que el juez y el fiscal concluyan la investigación y hagan sus imputaciones. Lo que parece clave hoy es que, efectivamente, los ejecutores son del Tren de Aragua”.

Consultado por la solicitud del fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, en la que pidió la extradición de miembros de dicha organización criminal detenidos en otros países, Gazmuri también se refirió.

“Conocía al señor (Tarek William) Saab, particularmente odioso y particularmente odioso con Chile. Con el Presidente Boric, como digo, les produce mucha irritación”, comenzó diciendo.

Agregando “no tenemos tratado de extradición. Yo tengo la impresión de que en Venezuela (…) llegué a la convicción de que (en Venezuela) hay severos problemas en todo lo que es la debida defensa, del debido proceso”.

“(…) En todas aquellas conductas que tienen que ver con la esfera política, con la denuncia de Derechos Humanos, con la reivindicación de derechos en general, el debido proceso no se cumple. Es una justicia que obedece mucho a las orientaciones políticas del régimen”, complementó.

Seguridad en Venezuela y la relación con Chile

En cuanto a la seguridad en el país liderado por Nicolás Maduro, el exembajador comentó que “Caracas tuvo problemas severos de seguridad y orden público, eso es histórico, pero durante los últimos años de Chávez hubo un retroceso fuerte en materia de seguridad ciudadana”.

“Muchas bandas, mucho delito, pero hoy hay una mejora sustantiva, lograda con métodos muy complicados, pero hoy día Caracas es una ciudad más segura que Santiago, salvo que uno sea opositor”, aseguró.

Por último, al ser consultado por si tiene sentido mantener las relaciones diplomáticas, respondió que hay que mantenerlas “por varias razones”.

“La tradición diplomática chilena es que nosotros en general no usamos la ruptura de relaciones. Aunque el otro régimen no nos guste. Tenemos relaciones con Estados, no con gobierno”, indicó.

Concluyendo que “durante un tiempo avanzamos, cuando yo estuve allá. Establecimos reuniones consulares, avanzamos en temas de migración (…) en materia policial. Se cortó cuando nos echaron, se cortó la relación”.