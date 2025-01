El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, criticó el rol de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), en las discusiones sobre la reforma previsional, acusándola de obstaculizar las negociaciones y generar divisiones. Schalper cuestionó las declaraciones de Jara que, según él, favorecen la confrontación y destacó que como ministra del Trabajo, debería mantener la templanza. Además, mencionó que el líder de No + AFP, Luis Messina, está decepcionado del nuevo acuerdo. Schalper hizo un llamado a Jara para que mantenga el diálogo o transparente sus posturas en torno al acuerdo, sugiriendo que si ella no busca acuerdo, debería dar un paso al costado.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, cuestionó el rol que ha tenido la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) en la discusión de la reforma previsional y aseguró que ella “no es la jefa de la barra brava del Partido Comunista”.

Las críticas surgieron en medio de un proceso clave para la reforma previsional, donde Schalper acusó a la ministra Jara de obstaculizar las negociaciones para alcanzar un acuerdo, señalando que sus declaraciones públicas generan divisiones y confrontaciones.

“Cuando ella pone el énfasis de que acá, pese a todo, siguen en la lógica de eliminar las AFP, que pone el énfasis en que los fondos de la PGU van a ir a los exonerados políticos, que dice que más temprano que tarde van a implementar un inversor público. O sea, yo encuentro que ella tiene que tratar de calmar la voraz pretensión de Luis Mesina”, señaló el parlamentario a Radio Universo.

Recordemos que Mesina, es el líder histórico de No + AFP, quien se declaró decepcionado del nuevo acuerdo y según el diputado es posible que “en la interna del Partido Comunista no están contentos con un proyecto que consagra el ahorro del 6% en la cuenta individual y que mantiene vigente al sistema privado de salud”.

El parlamentario enfatizó en que Jara “es la ministra del Trabajo”, por lo que debe mantener la templanza y aseguró que para sentarse en una mesa de negociación, hay que generar el ambiente adecuado y contribuir a mantener ese estado de diálogo.

“Ella es la ministra del Trabajo, no es la jefa de la barra brava del Partido Comunista, entonces, si ella no quiere que haya acuerdo e insiste en cada punto de prensa, pone el gustito y pone el énfasis en generar la confrontación, bueno, que dé un paso al costado”, dijo.

“Yo puedo esperar eso de Lautaro Carmona, pero no puedo esperar eso de la ministra del Trabajo (…) imagínense el señor Galilea saliera con un discurso parecido en defensa del 6% del ahorro previsional. ¿Usted ha escuchado alguna frase del senador Coloma o el senador Galilea o el senador Cruz-Cocke en esa dirección?“, agregó.

“Yo por lo menos, a los tres senadores no les he visto ninguna frase de ese tipo, sin embargo, a la ministra Jara, no hay entrevista en la cual no busque generar algún tipo de conflicto”, complementó.

Finalmente, hizo un llamado directo a la secretaria de Estado para que mantenga el diálogo o transparente su postura sobre el acuerdo.

“Por favor a la ministra Jara le hago un llamado: ‘Templanza, mesura y buscar mantener el ambiente’, salvo que en el fondo su corazoncito mantenga la esperanza de que el acuerdo no llegue a término, en cuyo caso que nos lo diga para que no sigamos desgastando el aparato del estado nacional”, sentenció.