El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó duramente al fiscal del Caso Ojeda, Héctor Barros, luego de asegurar que el crimen se habría realizado como represalia por su oposición al régimen de Venezuela.

En declaraciones a ADN, el persecutor señaló que el caso del exteniente Ronald Ojeda, secuestrado y encontrado muerto en una maleta en Maipú, se trata de un crimen político y no de extorsión.

En ese sentido, el fiscal Barros afirmó que Ojeda fue asesinado en un acto vinculado al gobierno de Venezuela, dado su historial político y participación en intentos de golpes de Estado.

Al respecto, el timonel comunista fustigó la teoría del persecutor, especialmente por el hecho de hacerla pública, según señaló en entrevista con T13.

“Me llama la atención, y lo digo porque hasta antes era intocable, era como la Fiscalía, el Ministerio Público, por su seriedad, por su rigor, por su mesura, por su prudencia, por cómo se posarían las cosas. Pues ya estamos exhibiendo tesis”, criticó Carmona.

“Llamo a que haya el máximo rigor, que ya habrá tiempo para que alguien se haga famoso, pero por ahora, más allá de las tesis, hagamos la tarea que le corresponde a la Fiscalía, que es investigar, mostrar pruebas, y hacer que esto circule en el espacio del Poder Judicial respecto al país, respecto a otros países que puedan estar involucrándose”, apuntó.

Asimismo, Lautaro Carmona insistió en pedir el “máximo rigor” al fiscal Barros para deslizar las teorías del Caso Ojeda apuntando al régimen de Venezuela.

“Un asesinato que ocurre dentro de nuestro país respecto de un extranjero con un secuestro mediante, tiene que tener el máximo rigor y proceder en los espacios que están hechos para eso, cuando uno hace una opinión respecto a otro procedimiento desde el punto de vista público, tiene que hacer la decisión”, dijo.

En esa línea, interpeló directamente al fiscal, aseverando que se trata de una afirmación de la “máxima gravedad” el apuntar a un país como responsable de un crimen.

“Le digo que tenga rigor, que no nos vayamos de tesis, porque no es un tema de tesis ni de hipótesis, es un tema de rigor investigativo, es un tema que tiene un espacio desde el punto de vista judicial, y ahí, digamos, se lleva adelante este debate”, añadió.

“Es, sobre todo, una afirmación de máxima gravedad, no solo es puntualmente la relación entre un Gobierno y otro Gobierno, es entre un Estado y otro Estado, es entre un tema que nosotros no conocemos como país. Como delito no tenemos, yo que recuerde, es más, una referencia de otra tesis que se haya confirmado vinculada a un tema parecido”, concluyó.