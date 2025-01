El nombramiento de Francisco Figueroa Cerda, como nuevo ministro de Bienes Nacionales, está dejando reacciones tanto en parlamentarios de oposición, como del mismo oficialismo.

Y es para algunos sectores políticos, el periodista y exdirector de la Fundación Nodo XXI, no posee la experiencia que demanda la cartera que entró en crisis tras la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

Al respecto, la diputada Camila Flores (RN) indicó que espera que “el nuevo ministro no tenga las mismas malas prácticas de su antecesora, que a lo menos cumpla con algo básico, que es cumplir con la Constitución y las leyes, que no se salte el ordenamiento jurídico y que si no sabe o no conoce la normativa estudie y se asesore de buenas personas”.

“No pedimos nada más ni nada menos que cumplir con el ordenamiento jurídico, cuestiones básicas que se les tiene que exigir a una de las autoridades más importantes de nuestro país como son los ministros de Estado”, añadió.

El legislador independiente-demócratas, Miguel Ángel Calisto, consideró “lamentable” que el Ejecutivo “insista en nombrar a los amigos del Presidente que participaron con él en los distintos movimientos estudiantiles”.

“Esperamos que el ministro, una de las primeras acciones que realice, sea dar explicaciones al Congreso y al país respecto de las eventuales irregularidades cometidas en la adquisición de la casa del expresidente Allende”, agregó.

Por su parte, el diputado Republicano, Stephan Schubert, acusó que el “presidente Gabriel Boric no tiene vuelta”, ya que “acaba de sacar a la ministra de bienes nacionales porque no tiene experiencia y en su reemplazo pone a una persona que tampoco tiene experiencia y que no califica para un cargo como ese”.

“Esto demuestra que esto es un botín de cargos para los amigos, para los cercanos. No pensando en que deben trabajar bien por nuestro país, sino en cómo pongo a mis amigos en los lugares de importancia”, enfatizó.

Finalmente, para Henry Campos (UDI) se perdió “la oportunidad de poner a alguien competente con trayectoria en una buena administración del Estado y se elige a las amistades del Frente Amplio”

“Todo lo que el presidente Boris criticaba en los gobiernos anteriores lo está haciendo de la misma manera. Él predica y no práctica”, añadió.

Pero las críticas no solo llegaron desde la oposición, ya que partidarios del Ejecutivo también mostraron su descontento ante la medida.

Así, al menos lo expresó el senador Juan Luis Castro (PS) para quien “repetir la fórmula de la inexperiencia es un grave error. No quiero decir que el nuevo ministro vaya a cometer esos mismos traspiés, pero veo que primó el mismo criterio en la sucesión y no sé cómo evita todo eso”.

“Ojalá me equivoqué, pero lamento que no se haya seguido un criterio más innovador y no solo siguiendo el mismo signo de la colectividad que tenía esa representación en el Gobierno”, sostuvo.

En tanto, el senador Fidel Espinoza (PS) indicó que esto constituye una “ofensa al socialismo democrático y a la figura de nuestra presidenta, Michelle Bachelet, a quien este personaje que hoy día nombran ministro la atacaba y denostaba públicamente”

“Entonces la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Es de un amateurismo total y lo lamento porque les va quedando un año y cada vez están demostrando que cada día puede ser peor”, cerró.