El senador Juan Luis Castro del Partido Socialista criticó el nombramiento del nuevo ministro de Bienes Nacionales, calificando como un "error" repetir la fórmula de la inexperiencia. Tras la salida de Marcela Sandoval, envuelta en la polémica compra de la casa de Salvador Allende, el presidente Gabriel Boric designó a Francisco Figueroa como nuevo titular del ministerio. Figueroa es periodista, magíster en Cultura y Sociedad de la London School of Economics y militante del Frente Amplio, quien anteriormente se desempeñó como jefe de Gabinete de la exministra Javiera Toro. Castro señaló que el Ministerio ha vivido un bochorno y que repetir la inexperiencia sería un grave error, expresando dudas sobre cómo evitar los errores del pasado. A pesar de ello, espera equivocarse y lamenta la falta de un criterio innovador en la designación.

Desde el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) se refirió al nombramiento del nuevo ministro de Bienes Nacionales y calificó como “error” la idea de “repetir la fórmula de la inexperiencia”.

Recordemos que tras la salida de Marcela Sandoval, luego de la polémica y fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, este jueves el presidente Gabriel Boric designó a Francisco Figueroa como nuevo titular del Ministerio antes mencionado.

¿Quién es Figueroa? Periodista de la Universidad de Chile, magister en Cultura y Sociedad de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra, y militante del Frenter Amplio.

Además, entre marzo de 2022 y agosto de 2023 se desempeñó como jefe de Gabinete de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.

Conocida la designación, el senador socialista Juan Luis Castro comenzó diciendo que “el Ministerio de Bienes Nacionales viene de un enorme bochorno, desdoroso, y que ha provocado un conflicto de marca mayor al inicio de este año”.

“La fórmula de la inexperiencia”

Por lo que, a su juicio, “repetir la fórmula de la inexperiencia, o la impericia, sería un grave error. No quiero decir que el nuevo ministro vaya a necesariamente a cometer esos mismos traspiés”.

“Pero veo que primó la colectividad y el mismo criterio en la sucesión, y no sé cómo evita todo eso los errores no forzados que se han cometido tan tempranamente en una cartera poco visibilizada, pero que hoy está en el ojo del huracán, junto a todo lo que ha rodeado este episodio de la compra venta de la residencia del expresidente Allende”, complementó.

Agregando “ojalá me equivoque, pero lamento que no se haya seguido un criterio más innovador y no solo siguiendo el mismo signo de la colectividad que tenía esa representación en el Gobierno”.