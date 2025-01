El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la problemática de solicitar la Visa Waiver con el nuevo pasaporte chileno, emitido desde el 16 de diciembre, indicando que se espera resolver el inconveniente esta semana, descartando compensaciones para los afectados y señalando que se trata de un problema técnico con el formulario de postulación en línea de Estados Unidos que se espera solucionar en coordinación con la embajada. Gajardo enfatizó que no se trata de una incompatibilidad entre el nuevo pasaporte y la Visa Waiver, destacando que el problema tecnológico radica en el formulario y no en el pasaporte en sí, instando a tomar medidas con la antelación necesaria para viajar a países que requieren trámites consulares.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la problemática para solicitar la Visa Waiver con el pasaporte chileno nuevo, expedido desde el 16 de diciembre. En ese sentido, la autoridad dijo que se podría resolver durante esta semana.

A la vez, el secretario de Estado descartó algún tipo de compensación para quienes se han visto afectados. En conversación con CNN Chile, Gajardo reiteró que no se trata de una incompatibilidad del nuevo pasaporte con el programa de Visa Waiver.

“Lo que ocurre es que el sistema de formulario de postulación en línea que tiene Estados Unidos (…) el nuevo pasaporte comienza con una letra distinta a la que tenían los pasaportes antiguos y esa letra es la que se tiene que actualizar en el formulario”, complementó.

Agregando que “lo que ha comunicado el Registro Civil es que, dentro de esta semana, en razón de las comunicaciones bilaterales que han tenido con la misión en Chile de Estados Unidos, debiera estar resuelto el problema que hay con el formulario electrónico de postulación en línea”.

Problema entre nuevo pasaporte y Visa Waiver

Al ser consultado por la responsabilidad, el ministro Gajardo destacó que se trata de “un problema técnico. Lo segundo es que estamos, hoy por hoy, trabajando con Estados Unidos para que ese problema se resuelva”.

“Y lo tercero es que cualquier problema, o la determinación de dónde está la responsabilidad de aquello, es algo que vamos a tener que evaluar en su momento (…) no es un problema que se origine en el pasaporte nuevo”, dijo al medio antes citado.

Acto seguido, reiteró que “está identificado donde está el desajuste tecnológico. Está en el formulario de aplicación para la Visa Waiver, que no es del Registro Civil ni depende de la empresa (…) No podemos nosotros obligar a Estados Unidos a actualizar un formulario que no depende de nosotros”.

Igualmente, la autoridad descartó que se trate de una medida vinculada con alza de delincuencia chilena en Estados Unidos. “Hemos recibido toda la colaboración del Gobierno de Estados Unidos para resolver el problema que hay con el formulario electrónico”, dijo.

“De hecho, el día de hoy el director del Registro Civil tiene una reunión con el encargado de la misión, dado el sentido de urgencia y esperamos que este formulario, el error informático que hay en el formulario, se corrija dentro de esta semana”, sostuvo Gajardo.

Reiterando que “esperamos que dentro de esta semana se pueda resolver ese problema. Insisto, no es un problema del pasaporte nuevo. Es un problema que se origina en el formulario de postulación a la Visa (Waiver)”.

“Con el pasaporte antiguo no hay ningún inconveniente. El pasaporte antiguo sigue vigente. Si las personas tenían vigencia en su pasaporte, no hay ningún inconveniente”, recordó el titular de Justicia.

¿Compensaciones para afectados?

Finalmente, al ser consultado, el secretario de Estado dijo que “no tenemos contempladas compensaciones porque no nos corresponde a nosotros realizar compensaciones en ese sentido”.

“Lo que siempre se le ha señalado a las personas es que para viajar a países que requieren de trámites consulares para su ingreso, tomen las medidas respectivas para que esto sea con la antelación y eventualmente con la disponibilidad”, señaló.

Finalmente, Gajardo concluyó que “la información que tenemos de trabajo con la misión, es que esta semana podríamos tener resuelto el problema. Insisto, no es un problema que nosotros podamos resolver”.