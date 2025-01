Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra vocera de Gobierno subrogante, Aisén Etcheverry, explicó por qué el Gobierno no extendió invitación a líder opositor venezolano, Edmundo González, para visitar Chile, señalando que el presidente Gabriel Boric, encargado de la política exterior, no estaba en el país. Etcheverry mencionó que Chile no reconoce las elecciones en Venezuela y no le compete proclamar presidentes, postura expresada por Boric en la Asamblea General de la ONU. Respecto a la visita de González, la ministra de Ciencias indicó que el Presidente Boric tenía agenda en la Antártica, impidiendo la concreción de una reunión.