El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, realizó un firme llamado al orden en medio de las diferencias internas por el proyecto de Reforma de Pensiones que lidera la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. La discusión se centra en la cotización adicional del 6%, generando un quiebre interno con el exalcalde Daniel Jadue y varios diputados. Carmona enfatizó que la postura oficial del partido la representa Bárbara Figueroa, pidiendo respaldo a iniciativas que mejoren las condiciones de los pensionados. Reconoció que el proyecto actual no es el ideal del PC, debido a la correlación desfavorable en el Congreso, criticando a la oposición y a las AFP por su influencia en la campaña publicitaria en medios de comunicación. Se espera una correlación inteligente y justa para superar las deficiencias previsionales heredadas de la dictadura.

Un firme llamado al orden realizó el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en medio de las diferencias internas por el proyecto de Reforma de Pensiones que está negociando la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Recordemos que la secretaria de Estado, militante de la colectividad, tendrá la ardua tarea de intentar un acuerdo en materia previsional, principalmente respecto al 6% de cotización adicional.

La reforma ha generado un quiebre al interior del PC, luego que el exalcalde Daniel Jadue pidiera retirar el proyecto, idea a la que se sumaron los diputados María Candelaria Acevedo, Carmen Hertz, Matías Ramírez, Nathalie Castillo y Lorena Pizarro.

Al respecto, durante el tradicional caldillo de congrio que la colectividad ofrece a los medios de comunicación el 1 de enero, el timonel del partido, Lautaro Carmona, hizo un llamado al orden a la militancia, pese a reconocer que es un debate abierto.

“Se ha hecho un debate respecto a la posición de los comunistas en el debate de la reforma de pensiones. Es una discusión no cerrada. La opinión formal del Partido Comunista la representa Bárbara Figueroa como secretaria general y quien habla como presidente del partido”, enfatizó.

En ese sentido, agregó que “el Partido Comunista no se pierde. Tiene sentido y criterio para discernir sin perder jamás el sentido crítico”.

“Todo lo que implique que de verdad nos resolvemos un aumento de las pensiones ahora, debe ser respaldado por nosotros como partido y esperamos que con nuestra representación parlamentaria, donde está el debate. Y esto no va a ser imaginando que el que piense un segundo diferente a eso está en la luna o no conoce la tierra o no sabe decirlo, porque es un debate abierto”, sostuvo Carmona.

“Pero sí nos disponemos a hacer síntesis y esa síntesis tiene que ser pensando en si somos capaces de mejorar en algo las condiciones de los pensionados y pensionadas”, agregó.

En esa línea, el timonel comunista insistió que “vamos a tener consideraciones para una cantidad de dinámicas que se abren, porque la vida es la vida, pero aclaramos eso. O sea, esto tiene una centralidad. Esto no es una convocatoria al recreo. Y yo les pido a todas y todos que tengan esa consideración, porque, al fin y al cabo, estamos representando al partido”.

Eso sí, Carmona reconoció que si bien la reforma a las pensiones no es la propuesta original que tenía el PC, hay que tomar en consideración que no existe la mayoría necesaria en el Congreso para lograr su aprobación.

“El proyecto en debate no es el que programáticamente en términos originales postulamos, por una razón que no tiene ninguna rareza para comprenderla: la correlación en el Congreso Nacional, donde debe aprobarse una reforma como esta o un proyecto ley como este, es en contra nuestra”, admitió.

De todas maneras, el presidente de la colectividad arremetió en contra de la oposición, así como también de las AFP y su campaña publicitaria.

“Hasta aquí la derecha ha hecho un abuso antiético de tomar por rehén causas como esta, que son políticas públicas de beneficio transversal para la izquierda, para el centro, para la derecha”, fustigó.

“La campaña millonaria que ha desatado la AFP a través de los medios de comunicación, incluyendo la televisión abierta, y que no vale dos pesos, no la pagan ellos, la pagan las y los trabajadores que ahorran. Son de las gestiones más caras que hay”, acusó.

“Esa batalla está pendiente, está presente y existirá el momento en que construyamos correlación con inteligencia y con sentido de justicia para que superemos esa herencia del tiempo de dictadura”, concluyó.