Sectores oficialistas definen posiciones por reforma de pensiones tras "fuego amigo" de Jadue (PC)

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La discusión en torno a la reforma de pensiones ha generado debate incluso entre los propios partidos del oficialismo, con sectores del Partido Comunista apelando por el retiro de la iniciativa en discusión en el Senado, lo cual recibió críticas y respaldo dentro de la coalición. La reforma, considerada uno de los ejes del gobierno de Gabriel Boric, ha mutado y se aleja de la propuesta inicial, lo que generó opiniones encontradas, con sectores que consideran que perpetuaría a las AFP. Desarrollado por BioBioChile

La discusión en torno a la reforma de pensiones sumó un hito que, incluso, generó debate entre los propios partidos del oficialismo, donde definieron sus posiciones respecto a la iniciativa. Todo esto tras el “fuego amigo” que recibió La Moneda por parte de sectores del Partido Comunista, que apelaron por el retiro de la reforma que actualmente se sigue discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado.

Cabe mencionar que la reforma previsional era considerada uno los ejes que el gobierno del Presidente Gabriel Boric pretendía impulsar durante su gestión.

Sin embargo, luego de múltiples negociaciones, la iniciativa presentada por el Ejecutivo ha ido mutando y ahora se distancia de la propuesta inicial. Así lo comentó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien, a través de su cuenta de X, sostuvo que “es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP”, acompañando el texto con el hashtag “No más AFP”.

Ese planteamiento encontró adhesión de diferentes parlamentarios de PC, quienes enfatizaron en que el proyecto, en su estado actual, no cumpliría con el compromiso de eliminar las AFP. Incluso, a ojos de personeros de la tienda, la actual reforma de pensiones perpetuaría a la industria, por lo que se plantea que lo mejor sería retirarla y buscar un momento más adecuado para discutirla.

Gobierno y oficialismo se posicionan por reforma de pensiones

Frente a la idea de sectores del Partido Comunista, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, apuntó a que “hay un dato de realidad, hay un Parlamento que el pueblo de Chile eligió, en el cual el gobierno no tiene mayoría. Negar la realidad es un absurdo, no tiene mucho sentido y no contribuye a poder sacar las cosas adelante”.

“Quienes piensen, como una legítima opinión, que es mejor retirar el proyecto, es bueno que tengan a la vista que si el proyecto se retira van a ocurrir tres cosas: las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando”, agregó. .

De la misma manera, el planteamiento de Daniel Jadue no cayó bien en el resto de la alianza de gobierno. De hecho, el bloque optó por cuadrarse detrás de la labor que ha llevado a cabo La Moneda, que ha intentado lograr acuerdos respecto al contenido del proyecto de reforma previsional.

En ese sentido, el senador e integrante de la comisión de Trabajo, Gastón Saavedra (PS), argumentó que la idea de retirar la iniciativa “más bien obstruye el accionar del gobierno. Pareciera ser que se les olvidó lo que ocurrió en Chile. Entonces, cuando no se lee la realidad, se llega a este tipo de propuestas, fuera de tiempo y de posibilidades de resolverle los problemas a los chilenos y chilenas”.

Además, su par en el Senado, Juan Ignacio Latorre (FA), apuntó a que “la industria sigue ganando las utilidades que tiene, que son más de $470 mil millones a octubre de 2024 (…) Serían los más contentos con la idea de que esto se siga aplazando”.

PC dividido ante idea de retirar reforma previsional

La idea de retirar la reforma de pensiones generó diferencias al interior del propio Partido Comunista, encontrando a quienes apoyaron las palabras del exalcalde Jadue y descartaron que aquello signifique presión a la ministra Jara, y otros que respaldaron al Ejecutivo.

Por ejemplo, la diputada María Candelaria valora “los esfuerzos que ha realizado este gobierno y, en especial, la ministra Jeannette Jara”.

“Espero que se reponga los mecanismos de reparto (…) Y si en el proyecto no se va a lograr un cambio significativo en el sistema, no estoy disponible para votarlo a favor”, añadió.

Asimismo, su compañera de militancia y en la Cámara Baja, Nathalie Castillo, señaló que la idea de retirar el proyecto “es algo que se debe evaluar y no es dañino para la democracia plantearlo. No creo que exista aquí una disonancia con el oficialismo”.

Por el contrario, el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, aseguró que “lo central tiene que ver con que aprobar la reforma de pensiones debe significar aumentar las pensiones actuales y futuras, dividir la industria, crear un seguro social. Acá, al menos, la definición que hemos tomado es esa, respaldar la reforma (…) Si fracasa, significa un fracaso para los miles de jubilados”.

Pese a la discusión mediática, según indican fuentes en el PC, la idea de retiro del proyecto no se ha socializado por los canales oficiales del partido, ni tampoco iría de la mano con alguna acción parlamentaria.

En paralelo, La Moneda continúa trabajando a contrarreloj con la vista en lograr despachar durante enero la reforma de pensiones desde el Senado, antes del receso legislativo de febrero.

En el Ejecutivo son conscientes de los plazos acotados que posee la iniciativa y, por lo mismo, ha sido constante la arremetida comunicacional, enfatizando en la importancia de avanzar en el proyecto.

Lo anterior obedece a que la reforma es uno de los “bastiones” programáticos del Gobierno, ubicándose como uno de los legados que busca dejar la actual administración. Así, también, se buscaría evitar que, en caso de extenderse su discusión, esta choque con el debate electoral, entendiendo que 2025 estará marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Lo cierto es que la arremetida del Ejecutivo sumó un nuevo capítulo a la relación tirante entre el gobierno y la industria de las AFP.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, volvió a emplazar a las administradoras, indicando que en el Ejecutivo no están preocupados de lo que piensen las AFP. Esto ante la posición que estas empresas han manifestado sobre el duro tono de La Moneda respecto a la discusión.

Junto con eso, la ministra Vocera (s), Aisén Etcheverry, aseguró que “se ha dado una discusión, motivada esencialmente por la campaña que han hecho las AFP, con una inversión multimillonaria, estamos hablando de $11 mil millones, destinada a entregar información e incidir en esa discusión”.

“El interés del gobierno no es resguardar el negocio de las AFP, es lograr que las pensiones de los jubilados suban”, agregó la secretaria de Estado.

Por su parte, en la oposición, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, detalló que “igualar las pensiones, compensando a las mujeres, es que no vaya ningún peso a reparto, es poder asegurar los repartos en las cuentas de capitalización individual son los ejes esenciales para poder tener, esperamos, una reforma”.

“Ahora, hacemos un llamado al gobierno, en particular al presidente y a la ministra Jara, a dejar este intento constante como de boicot. Uno los escucha y se terminan dando cuenta más, como que quisieran que esto no resultara”, añadió.

De esta manera, se prevé que la comisión de Trabajo del Senado vuelva a sesionar la próxima semana, a la vuelta de la semana distrital. Así, la proyección es que en este mes se intensifique el trabajo de la comisión, buscando cumplir con el plazo de despachar la iniciativa desde el Senado en enero y dar por finalizado su segundo trámite.

Además, será importante lo que salga de la discusión de uno de los puntos más importantes del proyecto: el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador.