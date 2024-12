La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, resaltó el indulto humanitario otorgado por el presidente Gabriel Boric a Katty Hurtado, condenada a 20 años por la muerte de su expareja, tras una campaña parlamentaria transversal. La ministra destacó que se evaluó la buena conducta de Hurtado y los daños causados, sin cuestionar la decisión judicial. La vocera de La Moneda, ministra Aisén Etcheverry, enfatizó la progresividad de la condena de Hurtado, respaldada por recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales. Se descartó cualquier similitud con otros indultos y se afirmó que cada caso se considera de manera particular.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el indulto que el presidente Gabriel Boric le otorgó a Katty Hurtado, asegurando que se trató de un “acto humanitario”.

Recordemos que la mujer se encontraba condenada a 20 años de presidio por dar muerte a su expareja, tras una campaña transversal de parlamentarias, incluida la oposición.

Al respecto, la ministra Orellana aseguró que “este es un caso particular que se evalúa en su mérito y de acuerdo a los antecedentes específicos del caso”.

“Aquí lo que se está teniendo en cuenta no es el curso judicial de esta materia, sino la convicción, en base en los antecedentes del daño causado y la situación actual, además de la buena conducta, de realizar este gesto humanitario”, añadió.

Mientras, la vocera de La Moneda, la ministra Aisén Etcheverry, resaltó que “durante su estadía en el sistema penitenciario, su conducta ha sido calificada como muy buena por la institución a cargo y ha demostrado también conciencia del daño causado”.

“Esto demuestra su progresividad en el cumplimiento de su condena. Asimismo, en el mes de septiembre fue trasladada al Centro de Educación y Trabajo, teniendo antecedentes de baja peligrosidad, la conciencia del delito y el bajo nivel de reincidencia delictiva”, acotó.

“Además, nos gustaría señalar que se han recibido informes y recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y las expertas de la Convención de Belém do Pará, que han sugerido revisar la modalidad de su sanción en atención a la crónica situación de vulneración y daños que ha tenido”, añadió Etcheverry.

“Por estos antecedentes y fundamentos, el Presidente de la República ha resuelto otorgar el indulto particular calificado, por clemencia con ella y sin que esto implique cuestionar la decisión judicial, sino que con motivo de un acto humanitario”, reafirmó.

Por último, durante la vocería, la ministra Etcheverry descartó que se trate de un caso similar a lo ocurrido con los condenados durante el estallido social, que también fueron indultados por el presidente Boric.

“Cada indulto tiene que ser considerado en su propio mérito, cada situación es particular y por lo tanto, efectivamente, esta es una situación en particular respecto de una persona particular distinta a las otras”, concluyó.