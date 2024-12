Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El senador Iván Flores (DC) respaldó la regularización de migrantes propuesta por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y sugirió un nuevo proceso de empadronamiento para aquellos que no se registraron previamente. Destacó que hay aproximadamente dos millones de inmigrantes en Chile, con un millón y medio en situación regular, pero enfatizó en los 180 mil que, pese a haber ingresado de forma irregular, se autodenunciaron y esperan respuesta del Estado. Flores señaló que el problema no son estos últimos, sino aquellos que no se empadronaron y permanecen en el país de manera no identificada. Destacó que los migrantes registrados voluntariamente desean trabajar y aportar a Chile, considerando que el país necesita mano de obra.