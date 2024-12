Diputados de Bancada Independientes-PPD presentan proyecto de ley para que profesionales de la salud, especialmente médicos, y establecimientos asistenciales atiendan a beneficiarios de Fonasa en modalidad "libre elección". La iniciativa establece convenios y registro en Fonasa como requisitos, prohibiendo atenciones preferenciales a usuarios de Isapres. Excepciones para médicos con experiencia y formación pública. Emplazan al Gobierno por falta de avances en fortalecimiento de Fonasa y piden urgencia en tramitación del proyecto. Destacan necesidad de equidad en acceso a la salud y critican falta de médicos en atención pública. Lamentan situaciones de pacientes desatendidos por no poder costear atención privada. Medidas buscan corregir injusticias y mejorar sistema de salud en Chile.

Diputadas y diputados de la Bancada Independientes-PPD presentaron un proyecto de ley que establece que todos los profesionales -especialmente médicos- y establecimientos asistenciales de salud, deberán otorgar prestaciones de salud a los beneficiarios de Fonasa, en la modalidad “libre elección”.

Para ello, la iniciativa establece que deberán suscribir un convenio con el Fondo Nacional de Salud e inscribirse en alguno de los grupos del rol que llevará Fonasa.

Según se detalla, la inscripción será requisito excluyente para el ejercicio de la profesión o el funcionamiento del establecimiento, según sea el caso.

Asimismo, se prohíbe llevar a cabo atenciones preferenciales a usuarios que requieran atención particular o a personas afiliadas a Instituciones de Salud Previsional (Isapres), por sobre pacientes del Fondo Nacional de Salud.

De todas maneras, la iniciativa exceptúa de esta obligación a quienes hayan cumplido al menos diez años ininterrumpidos ofreciendo prestaciones de salud a beneficiarios de Fonasa, contados desde la fecha en que se firmó el convenio.

Asimismo, en el caso de los médicos que hayan obtenido su grado académico con financiamiento público, sea total o parcialmente, así como también aquellos que hayan obtenido su especialización mediante becas o concursos públicos, podrán excluirse de la norma, una vez que hayan cumplido quince años ininterrumpidos atendiendo por Fonasa.

Parlamentarios emplazan al Gobierno por ley para obligar a médicos a atender por Fonasa

El diputado independiente- PPD y principal autor de la iniciativa, Héctor Ulloa, recordó que tras la ley corta de las isapres, el gobierno se comprometió a iniciar una serie de iniciativas legislativas en torno al fortalecimiento de Fonasa, donde se encuentra el 85% de la población.

“Lamentablemente, hasta el momento nos hemos encontrado con una absoluta pasividad por parte del Ministerio de Salud, no ha cumplido su palabra y todavía esperamos una batería legislativa importante en esta materia”, fustigó.

“No obstante lo anterior, hoy día hemos ingresado un proyecto de ley destinado a que todos los médicos en nuestro país deban estar atendiendo y, por tanto, también inscritos en el registro de Fonasa”, añadió.

“No pueden existir médicos que solamente atiendan por Isapre o, peor aún, médicos que solamente atiendan en forma particular”, acusó el diputado Ulloa.

“No es posible que después de 40 años donde se ha tratado de legislar en esta materia, no se haya avanzado ni un centímetro en estos temas de equidad en el acceso a las prestaciones de salud. No nos cabe duda que aquí existe una solidaridad gremial, una protección del ejercicio de la profesión de médico en nuestro país, y eso sin duda no lo vamos a seguir aceptando”, agregó el parlamentario.

En tanto, la jefa de bancada PPD-Independientes, Camila Musante, destacó que “este proyecto de ley viene a corregir una injusticia histórica en materia de salud pública, y que tiene que ver con 15 millones de personas que están en Fonasa, y que tienen que tener el derecho de poder ser atendidos”.

“Por eso queremos establecer la obligatoriedad para los establecimientos de salud, así como también para los médicos, de atender a quienes estén en Fonasa, y esperamos que el Ejecutivo le ponga urgencia a la tramitación de este proyecto, tal como se comprometieron en la tramitación de la ley corta”, emplazó.

Por su parte, la diputada independiente-PPD, Marta González, afirmó que “efectivamente nuestro país está en una crisis de salud profunda, y este proyecto se hace cargo de una importante arista, que es la falta de médicos en la atención pública”.

“Hemos recibido distintos testimonios muy dramáticos de personas que no pueden acceder a salud mental, no pueden acceder a especialistas de psiquiatría. Además, los Cesfam podrían atender en horario diferido y los días sábados, pero no tienen médicos disponibles y las licencias de médicos en el servicio público es altísima”, dijo.

En ese sentido, señaló que “tenemos que poner el cascabel al gato e ir a poner los acentos dónde se produce este cuello botella. Y hoy día los médicos en nuestro país tienen una gran responsabilidad para hacerse cargo de esto. No queremos más muertes en las listas de espera”.

Finalmente, el diputado independiente-PPD, Cristián Tapia, sostuvo que “es una lástima que muchos médicos en Chile no hayan entendido lo que significa esa hermosa profesión”.

“Y cuando los médicos no han querido voluntariamente atender a los pacientes por Fonasa, yo creo que están muy alejados de la ciudadanía. Ni siquiera debiéramos estar legislando en esta materia, pero nos vemos obligados ante la realidad que vemos de los pacientes que están en el día a día”, apuntó.

“Una persona que gana 300, 400 mil pesos, está pensionada y el médico no la puede atender, tiene que gastar 40 o 50 mil pesos en una consulta. Y eso ya no puede seguir existiendo en nuestro país”, concluyó Tapia.