La diputada comunista, Karol Cariola, criticó la inclusión de la tecnología ‘IMSI Catcher’ en el proyecto de Ley Antiterrorista que se votará este miércoles en la Cámara de Diputados.

Se trata del informe de la Comisión Mixta que será dirimido esta jornada, que incluye el uso de la tecnología intrusiva llamada ‘IMSI Catcher’, que permitirá interceptar metadatos de la ubicación de un teléfono en un amplio rango de superficie, incluyendo no solo a la persona investigada, sino que todos los que están a su alrededor.

Al respecto, la diputada y presidenta de la Cámara Baja, advirtió los cuestionamientos que han hecho sectores del oficialismo, además del propio Gobierno, que rechazan este mecanismo intrusivo.

“No es solo el Partido Comunista. He escuchado en esto que hay parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista, de una parte importante del oficialismo, estableciendo una crítica a este elemento en particular”, señaló Cariola en entrevista con CNN Chile.

En ese sentido, planteó la posibilidad de que la Comisión Mixta vuelva a revisar la Ley Antiterrorista, acusando de que el uso del IMSI Catcher traspasó un límite.

“Yo espero que podamos encontrar una solución, que ojalá incluso se pueda pensar en la posibilidad de que el resultado de la Comisión Mixta pueda ser revisado, porque sería lamentable que por un aspecto se cayera la totalidad de un informe que de alguna u otra manera es necesario”, sostuvo.

“La Ley Antiterrorista es una ley que venimos trabajando hace mucho tiempo, había salido bastante bien de sus primeros trámites. Lamentablemente, se incorporó este elemento, que es un elemento que trasciende, digamos, a lo que se había planteado originalmente, porque permite sobrepasar límites de la investigación que se están llevando y que es intrusivo más allá de quienes están involucrados en un determinado delito o que puedan tener elementos de sospecha desde el punto de vista de sus teléfonos o dispositivos celulares”, criticó la diputada Cariola.

Diputada Cariola por IMSI Catcher: “Acá se pasó una línea”

En esa línea, la parlamentaria comunista advirtió que de aprobarse tal como está, la Ley Antiterrorista será llevada al Tribunal Constitucional.

“Si se aprueba y sale aprobado de la Sala de la Cámara, si no se logra encontrar una solución que entiendo que el Gobierno está explorando, lo que va a ocurrir es que va a ir al Tribunal Constitucional”, afirmó.

Asimismo, la diputada Cariola resaltó que -aparte del IMSI Catcher- el resto de las normas de la Ley Antiterrorista ha generado un acuerdo transversal en la Cámara. “Yo lo aprobé, la mayoría lo aprobamos y creo que lo importante es poder perfeccionar esta ley, porque claramente es una urgencia y una necesidad para nuestro país”, enfatizó.

“No se puede decir que no hubo voluntad de avanzar en una nueva Ley Antiterrorista. La voluntad se expresó mayoritariamente de todos los sectores políticos, pero claro, acá se pasó una línea”, insistió.

De todas maneras, subrayó que se trata de una discusión que no puede extenderse para los próximos meses, tomando en cuenta la urgencia de contar con una legislación de estas características.

“Que esto se resuelva en el más breve plazo posible, pero no puede ser a costa de cualquier cosa, en esto las normas tienen que salir bien también. A la Comisión Mixta se le dan pasos acotados y podría ser algunas semanas más. Esto no es algo que no debiera pasar más allá de la aprobación en las primeras semanas de enero”, explicó.

“A nadie le gusta que existan medidas intrusivas en sus métodos de comunicación”, cuestionó la diputada Cariola.

“Si el proyecto se aprobara el día de hoy, lo vuelvo a repetir, igual va a provocarse una demora en su promulgación porque de todas maneras van a concurrir al Tribunal Constitucional”, concluyó.