La ministra Carolina Tohá se refirió nuevamente al Caso Monsalve, pero esta vez para hacer un análisis sobre el resguardo que se le ha dado a la denunciante del exsubsecretario del Interior.

Y es que no han sido pocas las personalidades del mundo político que han catalogado al gobierno del Presidente Boric de ser “feministas de cartón” y de tener un “pacto de silencio”.

Así, en conversación con T13, la autoridad partió sosteniendo que le gustaría tener algún día la posibilidad de “conversar con ella, pero cuando lo haga no voy a hacer de eso un tema comunicacional, salvo que ella lo desee”.

Sobre el trato que se le ha dado a la víctima, de quien se conoce que era una subordinada de Monsalve, la secretaria de Estado indicó que “cómo nos referimos a ella y cómo hablamos con ella, tiene que ser algo muy resguardado”.

“Hemos tenido mucho cuidado en ese aspecto como ministerio en este caso y también en otras situaciones que hemos tenido de distinta naturaleza, pero que igualmente hay una víctima que hay que resguardar y proteger”, añadió.

Siguiendo con la conversión, la ministra Tohá quiso hacer frente a quienes han criticado el manejo del Gobierno frente a otras denuncias que se han conocido en el último tiempo, asegurando que “un gobierno feminista no es un gobierno donde no existen denuncias o donde no existen investigaciones”.

“Cuando hay denuncias, hay procesos que se tienen que cumplir, la verdad es que hay que tener cuidado de opinar y hacer afirmaciones de casos de los cuales, en realidad, se conocen pedazos, versiones, cada una de estas cosas amerita investigaciones en profundidad”, complementó.

Sobre esto último, aclaró que el compromiso de un ministerio feminista radica en “que cuando hay denuncias siempre se va a tomar en serio una denuncia, y que al mismo tiempo siempre se va a hacer una investigación acuciosa”.

“Eso es un parámetro que nos hemos exigido a nosotros mismos porque ha habido varios casos en el gobierno en distintas dependencias, en las regiones que hemos buscado estar muy apegados a eso y cada vez que la experiencia nos muestra que el procedimiento pudo haber tenido mejoría o hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, tratamos de hacer ajustes para eso y sacar aprendizajes”, cerró.