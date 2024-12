Un tenso encuentro se vivió en la Comisión Especial Investigadora que se encuentra analizando todos los antecedentes del Caso Monsalve.

Y es que en esta sesión estuvo presente Miguel Crispi, jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, quien protagonizó un hostil momento con la diputada Gloria Naveillán.

A modo de resumen, la locución del asesor del Presidente Boric abordó temas tales como las responsabilidades políticas y el rol que jugaron tras la salida del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de La Moneda.

En este sentido, y luego de un arduo testimonio, Crispi hizo una especie de “mea culpa” y reconoció que “las cosas se pudieron haber hecho mejor”.

Sin embargo, pese a esta reflexión, Naveillan alzó la voz para calificar de “patético” todo lo que el asesor había declarado hasta ese momento.

“Que patético lo que hemos escuchado hasta ahora”, sostuvo la parlamentaria para luego realizarle una serie de presuntas al asesor del jefe de Estado.

Sesión de la CEI por Caso Monsalve estuvo marcada por tenso cruce entre asistentes

Pero esto no fue todo lo que ocurrió durante la Comisión Especial Investigadora por el Caso Monsalve.

Y es que el ver lo que estaba pasando, el diputado Daniel Manouchehri (PS) le solicitó al presidente de la comisión, Miguel Mellado, que pusiera orden de la sala, lo que no hizo más que aumentar las tensiones.

“Este no es un interrogatorio de la CNI. Por favor, presidente, ponga orden”, señaló Manouchehri, a lo que Mellado replicó “no sea roto, si usted llega tarde, usted no tiene voz acá”.

Tras esto, y cuando el ambiente aún era tenso, la diputada Carla Morales (RN) trató de “cartón” la transparencia del Gobierno, sobre todo por las respuestas que Miguel Crispi entregó en la instancia.

“Quiero dejar un antecedente de aquí a los próximos invitados, porque si vamos a invitar a alguien, en este caso el señor Crispi, donde todo lo que ha dicho es que no lo puede decir, que es una conversación entre él y el Presidente. O sea, no son tan solo un Gobierno feminista de cartón, sino transparencia de cartón, porque acá no se dice absolutamente nada”, indicó Morales.

“Hay que ser muy cauteloso para que los próximos invitados vengan con la absoluta voluntad de querer colaborar con esta comisión investigadora y entregar todos los antecedentes”, cerró.

Revisa la tensa jornada de hoy: