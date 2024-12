La sesión de la comisión en la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga el traspaso de fondos públicos a la Universidad San Sebastián (USS) fue suspendida debido a la ausencia de representantes de la institución. La exministra Marcela Cubillos generó polémica por su millonario sueldo de $17 millones brutos al mes como docente en la USS, incluso cuando residía en Madrid. La diputada Emilia Schneider calificó de "impresentable" la negativa del rector de la USS, Cubillos y el exministro Chadwick de participar en la investigación, lamentando su cobardía al no enfrentar los cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el financiamiento de la universidad y los super-sueldos.

Tras la ausencia de representantes de la Universidad San Sebastián (USS), este miércoles se suspendió la sesión de la comisión -en la Cámara de Diputadas y Diputados- que investiga el traspaso de fondos públicos a dicha casa de estudio.

Recordemos que la polémica se remonta al pasado mes de septiembre, cuando se conoció el millonario -y cuestionado- sueldo de la exministra Marcela Cubillos en la USS.

La excandidata por la alcaldía de Las Condes habría tenido un contrato docente por el que recibía $17 millones brutos al mes.

El sueldo se habría pagado incluso cuando la exministra de Educación vivió en Madrid, mientras acompañaba a su pareja, Andrés Allamand, líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

A la instancia fue citada la exsecretaria de Estado, en su condición de exacadémica de la universidad, el rector Hugo Lavados y también el expresidente de la Junta Directiva, el también exministro Andrés Chadwick.

“Me parece que es una cobardía”

Sobre eso, la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, la diputada Emilia Schneider (FA), lamentó la ausencia y la calificó de “impresentable”.

“Me parece impresentable que el rector de la USS, junto con la exministra Cubillos y el exministro Chadwick se nieguen a participar de la comisión investigadora que ha levantado la Cámara de Diputadas y Diputados”, dijo.

Esto, comentó, “precisamente para esclarecer los hechos detrás del escándalo que han protagonizado con los super-sueldos de Marcela Cubillos, con los eventuales vínculos entre Chile Vamos y la universidad, y la posibilidad de lucro o de financiamiento irregular de la política”.

“Porque de ese tipo de cosas tan graves estamos hablando cuando hablamos de este caso. Me parece que es una cobardía no ir a dar la cara ante la ciudadanía (…) es evidente que no dan la cara porque saben que han abusado de los recursos del Estado y de las familias”, cerró la diputada.