Este martes, la actual candidata independiente de derecha por Las Condes, Marcela Cubillos, se refirió al millonario y criticado contrato como docente en la Universidad San Sebastián.

Recordemos que, según reveló El Mostrador, la exministra del gobierno de Sebastián Piñera -junto a otros personeros- tenían trabajos de docentes con “contratos suculentos”, pero que aparentemente no hacía clases.

La actual candidata tenía, según habría indicado un alto funcionario administrativo de la USS, un contrato de docente por el que recibía $17 millones brutos al mes.

El sueldo se habría pagado incluso cuando la exministra de Educación vivió en Madrid, mientras acompañaba a su pareja, Andrés Allamand, líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Cubillos se defiende por millonario y criticado como docente de la USS

Una vez conocido lo anterior, durante la mañana de esta jornada, Cubillos se refirió a la situación y apuntó a la “izquierda progre” y “de cartón”. A la vez, destacó que la universidad es privada.

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, comenzó diciendo la candidata.

Agregando “¿dejé de trabajar en la USS cuando partió la campaña? Sí (…) yo la verdad es que no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, de contratación y yo no sé qué pretende la izquierda si la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado, le tenga que pedir permiso a ellos que me fijen el sueldo”.

Respecto a la evaluación de los alumnos, la exsecretaria de Estado destacó que “siempre están en la Facultad”. En tanto, “la comunicación que se me hacía por parte de la Dirección de la Facultad era por sobre el promedio positivo en la evaluación docente”.

“¿Es un muy buen sueldo? Sí. La política de remuneraciones la fija la Universidad San Sebastián. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda”, reiteró Cubillos.

Al ser consultada por las actividades docentes, mientras no estaba en Chile, Cubillos respondió que “esta izquierda progre de cartón, piensan que la mujer profesional -cuando un marido asume un cargo en el extranjero- tiene que dejarlo todo para seguir a su marido, eso es lo único que me faltaba escuchar de esta izquierda progre”.

En específico, comentó, se trató de “cursos de la universidad, derecho político, instituciones políticas, derechos fundamentales (…) con lista de espera que alumnos que querían estar en mi sección, siempre bien evaluada”. Según dijo, hizo clases desde 2020 hasta agosto de 2024.