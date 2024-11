Durante la investigación por el caso Monsalve, el testimonio del taxista que trasladó al exsubsecretario y a la denunciante hasta el Hotel Panamericano, lugar donde habrían ocurrido los hechos, ha sido una pieza clave para destramar esta situación.

Este hombre declaró y entregó detalles del trayecto de ese 22 de septiembre, día en que ocurrieron los hechos que se le imputan a la exautoridad.

En conversación con 24 horas, el taxista hace un mea culpa sobre su actuar esa noche y señala que sí pudo haber ayudado a la mujer, pese a creer que era una “pelea” de pareja.

A juicio del hombre que transportó a Monsalve y a la denunciante, ellos “sí se conocían” y que por eso “no intervino más”.

“Eso era raro, yo traté en el auto de ver si ellos se conocían o no y cuando empezaron a tratarse mejor y con cariño y ahí yo dije se conocen. En el momento en que estaban arriba, conversaban, no me acuerdo exactamente, pero ella le dijo dos o tres veces mi amor y él le respondía así también”, indicó el conductor.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, los delitos se habrían ejecutado entre la noche del domingo 22 y la mañana del lunes 23 de septiembre. Todo, posterior a una cena en un restaurante peruano en el que, el por esos días ministro subrogante de Interior, citó a su subordinada.

Luego de comer y beber pisco sour, según el propio relato de la denunciante, ambos subieron a un taxi, el cual en un principio se dirigía al domicilio de la mujer. No obstante, tras una breve detención en la que la denunciante habría intentado bajarse sin conseguirlo, el recorrido cambió con destino hacia el Hotel Panamericano de Teatinos con Huérfanos, donde Monsalve residía habitualmente.

“Al momento pensé que era pelea de pareja, no vi que la estuviera forzando, por eso no me metí más allá”, comentó el taxista.

En tanto, el conductor también manifestó que el caso “le jodió la vida” y que “me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento, me da lata no haber ayudado, me ha traído que ande harta gente preguntándome las cosas. Él no se veía tan ebrio, se veía contenido en las cosas”.

Sin embargo, detalló que “ahora, con los antecedentes, puede ser que ella estaba presionada mentalmente y no me di cuenta de eso, pude haberla ayudado”.

Cabe recordar que el exsubsecretario se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, por los delitos de abuso sexual y violación.