Las dudas por manejo de La Moneda en caso Monsalve tras declaración de ministra Tohá

La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en la primera sesión de la comisión investigadora del caso Monsalve donde reconoció errores en el manejo de La Moneda luego de la denuncia contra el exsubsecretario. Tohá planteó que pudieron haber removido a Monsalve antes del 17 de octubre al enterarse dos días antes de la denuncia.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió a la primera sesión de la comisión investigadora del caso Monsalve, donde realizó una autocrítica respecto al manejo de La Moneda, luego de que se enteraron de la denuncia contra el exsubsecretario.

En ese sentido, la secretaria de Estado planteó que pudieron haber removido del cargo a Manuel Monsalve antes del jueves 17 de octubre, ya que se enteraron dos días antes sobre la acción judicial interpuesta en su contra.

Las dudas tras manejo de La Moneda en caso Monsalve

Frente a este escenario, Tomás Mosciatti sostuvo: “¿Qué dijo Carolina Tohá? Que había recibido información completa el día uno y que esa información completa se la pasó al presidente, y que Manuel Monsalve confesó al presidente que se había despertado desnudo junto a la denunciante”.

“Todo eso se supo el día martes, no tenía que esperar más. Ahora dice que podrían haber actuado el miércoles. No, el mismo martes. Estaba la confesión completa y había información completa”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “hubo secretismo, de todas maneras (…) De hecho, hay mucha molestia al interior del Palacio de Gobierno, principalmente en el comité político, porque los dejaron fuera. Teóricamente, el comité político es donde se conversan todas las cosas, donde hay confianza política, (pero) no la hubo”.

También, Mosciatti se preguntó “¿por qué no se aplicó la Ley Karin?, ¿por qué no había protocolo si tenía que haberlo? O sea, lo que le exigen a los otros no lo hacen ellos mismos”.

“La explicación de ayer totalmente insuficiente, está lleno de problemas todo esto”, agregó.

