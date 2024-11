La ministra del Interior, Carolina Tohá, compareció ante la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalve para detallar la gestión del Gobierno ante la denuncia por violación contra el exsubsecretario. Afirmó que la salida de Monsalve era la opción más viable desde un principio, destacando las acciones tomadas para proteger a terceros. Reconoció la demora en solicitar la renuncia, indicando que se ponderaron datos graves y lamentó no haber protegido a todos los afectados. Tohá defendió la decisión de esperar para recopilar elementos, pero reconoció que habría sido mejor adelantarla. Asimismo, señaló que el Ejecutivo no podía informar directamente debido a la investigación reservada y cerró rechazando críticas sobre una supuesta red de protección.

Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, acudió al Congreso para la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalve. Allí, hizo una recapitulación de cómo se enteró de la denuncia y las gestiones del Gobierno al respecto, asegurando que -pese a la demora- “la salida de Monsalve fue el escenario más factible desde el primer momento”.

La secretaria de Estado volvió a narrar el cómo se enteró de la denuncia por violación contra el exsubsecretario. En dicho discurso repitió la cronología del caso, destacando que los únicos dos funcionarios que sabían de él antes de la denuncia, están fuera del ministerio.

Así, tras interpelaciones de parlamentarios que apuntaron a la demora en pedir la renuncia a Monsalve, afirmó que era “necesario ponderar algunos datos, no porque no sea tan grave, sino que precisamente porque es tan grave”.

“Hasta que se provocó la salida no es que el Gobierno estaba esperando a la prensa, el Gobierno estuvo haciendo una serie de cosas. En primer lugar, saber la situación de la víctima; confirmar si trabaja efectivamente en el ministerio; dónde trabajaba; saber que tenía licencia; lo cual fue muy importante para darnos cuenta de que sí habían pasado algunas cosas previas que nosotros no sabíamos“, explicó.

De esta forma, aseguró que la ida del subsecretario al sur, instruida por el Presidente Gabriel Boric, era necesaria para cuidar a terceros, no a él.

“No tiene nada que ver con darle una facilidad a él, tiene que ver con cuidar a terceros, es la protección de terceros lo que está ahí en juego. (…) Lo que más bien nos duele en este caso es que no logramos proteger a todos los terceros“, lamentó.

En esa línea, aseguró que la renuncia de Monsalve fue la decisión más factible “desde el primer momento”, y que incluso, en la primera reunión que tuvo con Boric hubo un pimponeo de nombres para ver quién podría reemplazarlo.

“Habría sido mejor adelantar la decisión”

Tras esto, insistió en que “había que recopilar los elementos, y esperar la reunión que tenía que haber”, advirtiendo, eso sí, “que en vistas de hoy día, teníamos que habernos ahorrado esa reunión. (…) Habría sido mejor adelantar la decisión“.

Así, Tohá acotó que se hizo lo que pensó como correcto con la información que se tenía, indicando: “No conozco ninguno (caso) de una autoridad que haya salido más rápido que Manuel Monsalve”.

“Aquí se cumplieron todos los protocolos, pero a pesar de que se cumplieron es un hecho que la víctima ha estado expuesta”, lamentó.

El meaculpa de Tohá

Finalmente, tras más interpelaciones, Tohá admitió que había “elementos para que la decisión se hubiera adelantado el miércoles en la tarde”, concluyendo, eso sí, que “esto de la red de protección que se ha dicho varias veces es insultante”.

“El Ejecutivo tiene conocimiento de esto cuando ya está hecha la denuncia, o sea ya la justicia estaba encima de investigar estos delitos. Segundo, el Ejecutivo no solo no debía, sino que no podía informar directamente esto porque es una investigación reservada. Entonces lo que no podíamos hacer era hacer una conferencia de prensa. Lo que debíamos hacer era tomar una decisión respecto a la continuidad de Monsalve, con una investigación que era secreta“, cerró.