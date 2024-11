La ministra del Interior, Carolina Tohá, resaltó los avances en seguridad en Chile y en el proyecto del Ministerio de Seguridad en el Congreso, destacando la entrega de 5.000 pistolas Glock, el cambio de uniformes para Carabineros y el aumento en la asignación de riesgo para fortalecer a las policías. En materia legislativa, mencionó el avance de las Reglas del Uso de la Fuerza, la Ley de Plantas de la PDI y la Ley de Narcofunerales. En particular, enfatizó el avance del futuro Ministerio de Seguridad, destacando el consenso alcanzado luego de 18 años de debate. Tohá subrayó la importancia de trabajar en conjunto para mejorar la seguridad ciudadana y brindar mejores condiciones a los funcionarios encargados de proteger a la ciudadanía.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los avances en materia de seguridad en Chile, y en particular, del proyecto del Ministerio de Seguridad en el Congreso. Al respecto, señaló: “Los cambios que estamos teniendo en Chile son de grandes magnitudes”.

Durante la segunda entrega de nuevos vehículos policiales en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, la secretaria de Estado repasó una serie de medidas para fortalecer a las policías. Entre estas, la dotación de 5.000 pistolas glock, el futuro cambio de uniformes para Carabineros y el aumento de la asignación de riesgo.

Tras eso, hizo énfasis en los avances legislativos, como el avance a segundo trámite de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), las que, según dijo, “van a hacer un cambio muy significativo”; la Ley de Plantas de la PDI, que “quizás se vote hoy día en general en el Senado, que va a significar un salto enorme de 950 a 4.000 agentes policiales”; y la Ley de Narcofunerales.

Ministerio de Seguridad

De esta forma, la ministra destacó el avance del futuro Ministerio de Seguridad, sobre el cual señaló que ya hay un consenso.

“Solo ayer despachamos de la Comisión Mixta el texto que va a dar lugar a la creación del Ministerio de Seguridad, después de 18 años de debate, de ires y venires que no llegaban a puerto, tenemos finalmente un texto acordado por ambas Cámaras y no solo acordado, sino prácticamente consensual“.

Tohá recalcó que esto se da en “momentos álgidos”, previos a una elección, lo que cumple con “lo que los ciudadanos esperan de nosotros”.

“No que no discutamos, no que no tengamos desacuerdo, pero que al final nos pongamos de acuerdo y avancemos. En el día de ayer, avanzamos”, insistió.

Así, finalmente, la ministra concluyó que de seguir en esa vía, “los funcionarios y funcionarias que van a conducir estos vehículos, no solo van a estar arriba de un vehículo nuevo, sino que lo van a hacer con mejor equipamiento, lo van a hacer con leyes más claras, lo van a hacer con una institucionalidad más fuerte y lo van a hacer, eso es lo que todos esperamos, con condiciones mejores condiciones para proteger a nuestra ciudadanía”.