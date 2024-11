En medio de los cuestionamientos al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por faltar a sesiones del Congreso, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, destacó que el Ministerio Público no tiene un rol de colegislador. Las inasistencias de Valencia han generado preocupación entre parlamentarios, especialmente debido a su relación con el abogado imputado Luis Hermosilla. El exministro de Justicia señaló que el Fiscal Nacional tiene un rol de dirección, no legislativo, y enfatizó en la importancia de centrarse en investigaciones relevantes como las de organizaciones criminales y corrupción. Cordero destacó que el foco debe estar en los resultados de las investigaciones a cargo de fiscales y fiscales regionales, más que en la presencia del Fiscal Nacional en el Congreso.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó los cuestionamientos que afectan al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por no acudir a sesiones del Congreso. Al respecto, advirtió que “el Ministerio Público no cumple el rol de colegislador”.

Las inasistencias del persecutor han repercutido en parlamentarios, esto en medio de las dudas que hay por la relación que tuvo con el imputado abogado, Luis Hermosilla.

Sobre esto fue consultado el exministro de Justicia, quien partió destacando que “el rol del Fiscal Nacional es un rol de dirección del Ministerio Público”, no un rol legislativo.

“No, no lo tomaría como un indicador de anormalidad que él no concurra a las sesiones del Congreso. Entre otras cosas, porque el Ministerio Público no tiene el rol de colegislador que sí tiene el Ejecutivo”, respondió.

Tras esto, hizo hincapié en “no distraer la atención en los temas centrales”, como el trabajo del Ministerio Público en “investigaciones muy relevantes en un conjunto de ámbitos”, como organizaciones criminales y corrupción.

“Yo creo que ese es el foco central y eso es lo que nosotros deberíamos pedirle al Ministerio Público, que son resultados respecto a las investigaciones que tiene asociadas”, sentenció.

Finalmente, Cordero explicó que el rol del Fiscal Nacional “es importante del punto de vista simbólico, pero no respecto a las investigaciones que están a cargo de fiscales y fiscales regionales”.