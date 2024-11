Gremios de la salud se reunieron en La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente Gabriel Boric y al ministro Mario Marcel, con el fin de exigir un aumento en el presupuesto de salud para el año 2025.

En la misiva acusan que la falta de dinero pone en riesgo el funcionamiento de los centros asistenciales con situaciones insostenibles, tales como, la falta de insumos, cierre de pabellones, suspensión de cirugías y aumento en los tiempos de espera de las urgencias.

En ese contexto, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Dra. Ana Arriagada, señaló que para seguir funcionando correctamente lo que queda de este 2024, necesitan una remesa de 600 mil millones de pesos.

Misma opinión sostienen desde la Confederación de Profesionales de la Salud, quienes acusan que los hospitales parten el año con deudas que el Estado no ha querido resolver.

Es por eso que su vicepresidente, Francisco Álvarez Rojas, solicitó que al momento de redactar el presupuesto 2025, las autoridades tengan en conocimiento esta situación.

Aumento de presupuesto de salud 2025

Por su parte, el jefe de cirugías del Hospital Sotero del Río, Dr. Alfonso Díaz, comentó que en los últimos cinco años el presupuesto de salud ha disminuido en al menos un 30%.

Sobre esto último, aseguró que se debe, principalmente, porque las autoridades no toman en consideración que los chilenos viven hasta los 81 años, por lo que el presupuesto operacional no es el mismo.

Vale recordar que en el Congreso se está discutiendo el presupuesto para el próximo año, donde el financiamiento de la salud es de los debates más álgidos.