El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, solicitó a las autoridades reconsiderar la entrega de un bono extraordinario a los vocales de mesa que estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada en las elecciones recién pasadas.

La nueva solitud llegas tras el “portonazo” que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio este lunes a la petición que ya venían solicitando algunos parlamentarios.

El presidente del Servel aprovechó su comparecencia ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para respaldar el trabajo de los vocales de mesa y delegados.

“Estamos plenamente conscientes de que los vocales, así como los delegados de la junta electoral y sus asistentes, son fundamentales para realizar una elección”, partió indicando.

Agregando que “los necesitamos, sin ellos no hay elecciones y sin elecciones no hay democracia. Los necesitamos de nuevo en las mesas para la segunda votación del 24 de noviembre”.

Dentro de ese contexto, el delegado solicitó que el Presidente Boric “reconsidere el rechazo al bono extraordinario de una UF”, ya que asÍ se puede “contentar en parte lo que tuvieron que pasar los vocales de mesa en esta ocasión.

“Y también defendemos toda otra iniciativa legal que mejore sus condiciones, pero no la podemos hacer nosotros directamente, no tenemos la facultad”, añadió.

Falta de experiencia de vocales de mesa en elecciones 2024

La máxima autoridad del Consejo Directivo del Servel también se refirió a las quejas expresadas por la demora en el proceso electoral, donde aseguró que todo se debió a la “la existencia por primera vez en el país de cuatro elecciones juntas con una altísima participación”.

Finalmente, envío un mensaje a los legisladores para que consideren que el Servel no tiene facultades ni presupuesto para otorgar “a los vocales alimentación, bebestible y transporte”.

“El Servel no hace las leyes, el Servel no puede cambiar las leyes. Es un organismo autónomo que no tiene iniciativas legales; tiene que recurrir al Gobierno si quiere hacer cambios muchas veces”, cerró.