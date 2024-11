Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La defensa de la denunciante de Manuel Monsalve, liderada por María Elena Santibañez, anunció una ampliación y rectificación de la querella contra el exsubsecretario, señalando dos supuestos delitos cometidos: violación consumada y abuso sexual en el Hotel Panamericano. Por su parte, Monsalve rompió su silencio tras 16 días de renunciar al cargo, enfatizando la importancia de conocer la verdad. Aunque la defensa no incluyó delitos relacionados con el mal uso de la Ley de Inteligencia, no descarta futuras ampliaciones tras acceder a detalles confidenciales de la investigación. En tanto, las declaraciones de Monsalve no calmaron las críticas políticas, con figuras de distintas tendencias como Juan Carlos Urzúa del Partido Liberal y Gustavo Benavente de la UDI exigiendo transparencia y respeto al proceso investigativo.