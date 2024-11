El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a hablar con la prensa este viernes, tras varios días de silencio ante la denuncia por violación en su contra.

“Primero, decir que lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad”, declaró, tras ser abordado por un grupo de periodistas afuera de su residencia, en Viña del Mar.

“Lo que yo he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o el rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo”, sostuvo Monsalve, vestido con una tenida informal y llevando un jockey en su cabeza.

“En segundo lugar, he reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia, y quiero decir que mi silencio… no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir ningún tema por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso”, agregó.

Según el exsubsecretario, “no corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados. Por lo tanto, lo primero es que mi conducta tiene que ver una conducta de respeto al debido proceso”.

“El silencio es para respetar el secreto del proceso investigativo”, reiteró.

Monsalve: “Confío en las instituciones”

Respecto al desarrollo de la investigación judicial, Monsalve afirmó: “Confío en las instituciones, siempre lo he dicho y lo voy a volver a reiterar. Confío en las instituciones y, por lo tanto, aquí hay una investigación que lleva el Ministerio Público”.

“Por supuesto, confío en mi defensa. Hay un equipo de abogados que ustedes conocen, que está a cargo de mi defensa. Tengo profunda confianza en ellos y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleve adelante en los espacios que corresponden, y hoy día esos espacios son espacios judiciales”, añadió.

Además, indicó que no se va a referir a los hechos denunciados “no porque los quiera eludir” sino “porque hay una investigación declarada secreta y la voy a respetar hasta que ese secreto se levante”.

Consultado si va a enfrentar a la Justicia, el exsubsecretario respondió: “Por supuesto. Me he puesto a disposición desde el inicio, por eso tengo un equipo de abogados, he dado a conocer el lugar donde me mantengo residiendo y, por lo tanto, por supuesto me voy a someter como cualquier chileno a los procesos judiciales, en los cuales confío”.

Finalmente, Monsalve dijo tener el apoyo de sus cercanos. “Mi familia está conmigo”, aseguró.