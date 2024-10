La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las recientes revelaciones de la investigación que pesa sobre el exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de violación. Al respecto, aseguró que desde el Ejecutivo desconocían las irregulares instrucciones de la exautoridad a la PDI.

En la audiencia de cautelares de este miércoles, el fiscal a cargo del caso, Xavier Armendáriz, informó que Monsalve -previo a la denuncia- ordenó a la PDI “llevar adelante diligencias con sigilo”. Estas “no solo consistieron en intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”.

Sobre esto fue consultada la portavoz del Gobierno, quien comenzó planteando que “al Ejecutivo no le corresponde opinar ni pronunciarse sobre un proceso judicial que está en curso, por resguardo a la independencia de los poderes”.

La respuesta de Vallejo

“Esto ya no está en manos del Ejecutivo, ni opinar sobre algo que es parte de una investigación que está resolviendo incluso, en particular, cautelares de garantías sobre la reserva o no de estos procedimientos. (…) Entonces, no podemos ni ahondar ni referirnos a esto porque es parte de una investigación que es parte del Poder Judicial“, explicó.

Así, Vallejo fue nuevamente interpelada por cómo califican las acciones de Monsalve en La Moneda, sobre lo cual insistió que “eso no lo podemos responder, es parte de la investigación y justamente para que enfrentara como corresponde a la justicia fue sacado del cargo”.

Finalmente, tras la insistencia respecto a si conocían las irregulares diligencias ordenadas por el exsubsecretario, Vallejo replicó que todo lo que sabía el Ejecutivo ya fue dicho, concluyendo que, en este caso, sería una revelación propia del Ministerio Público.

“Todo lo que ustedes saben que hemos informado desde el Gobierno es lo que el Gobierno supo. Todo. Lo que ha reforzado la propia ministra, el subsecretario del Interior, el propio presidente, yo misma, eso es la información que nosotros recibimos. El resto es parte de las cosas que la propia investigación va a ir dilucidando, (…) nosotros no nos podemos hacer cargo porque es una investigación en curso“, cerró.