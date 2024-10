Este miércoles, el fiscal regional Metropolitano Norte, Xavier Armendáriz, detalló la investigación por violación que pesa sobre el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En la audiencia de cautela de garantías, el persecutor afirmó que el Ministerio Público se hizo cargo de la causa el pasado lunes 14 de octubre, con la presentación de la denuncia por parte de la presunta víctima.

Tras esto, se solicitó una declaración completa de la denunciante, que “se llevó a cabo ese mismo lunes en la tarde”. Luego, el día martes, se concurrió al Hotel Panamericano, donde se realizaron cuatro diligencias.

“Se obtiene el teléfono, se incauta cierta ropa, se registra la habitación, se levantan algunas piezas de mobiliario, y por último, se lleva adelante un hisopado bucal. Todo esto en cumplimiento de la orden y no en una entrega voluntaria”, detalló.

Encuentro con Monsalve

Después de explicar dichas diligencias, el fiscal narró un encuentro que sostuvo con Monsalve en plena investigación del caso. Concretamente, en la incautación de un celular.

Acompañado de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, con personal del laboratorio criminalístico y el fiscal Jazir, Armendáriz se presentó explicando la orden que llevaba a cabo, a lo que Monsalve respondió: “A mí me gustaría declarar que yo no recuerdo nada”.

Las palabras del exsubsecretario fueron interrumpidas por el propio fiscal, quien le explicó los derechos que tiene como imputado, a lo que Monsalve reiteró: “Mire, me gustaría decir que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado”.

“Su señoría, palabra más, palabra menos, pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado un minuto. (…) Por lo tanto, no hay declaración alguna”, aseguró el fiscal.