Este miércoles se realizará la primera audiencia del denominado Caso Monsalve, por la denuncia de violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Se trata de una audiencia de cautela de garantía, que se desarrollará este miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, desde las 09:00 horas.

Dicha audiencia fue solicitada por la propia defensa de Monsalve, en donde se le comunicarán los delitos por los que se le están investigando.

Recordemos que durante la tarde de ayer lunes, los abogados del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegaron hasta las oficinas de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para reunirse con el persecutor a cargo de la indagatoria, Xavier Armendáriz.

Tras la cita, la abogada María Inés Horvitz descartó que el exsubsecretario haya prestado declaración ante el Ministerio Público.

“No ha declarado (…) no, no está citado a declarar. Mientras no tengamos acceso a todos los antecedentes de la investigación, no (va a declarar)”, indicó la defensora a la salida de la reunión con Armendáriz.

Cabe destacar que los diputados Republicanos exigieron este martes a la Fiscalía Nacional la detención y posterior formalización del exsubsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve.

Lo anterior, tras conocer el caso del exfutbolista Jorge Valdivia, quien fue arrestado y será formalizado durante este martes, tras ser denunciado por el delito de abuso sexual, después de asistir a un restaurante en la comuna de Providencia.