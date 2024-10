Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que el exsubsecretario Manuel Monsalve no recibió ningún privilegio en relación a la denuncia por presunta violación en su contra, destacando que se le solicitó renunciar en una reunión con el presidente Gabriel Boric, sin otorgarle ningún trato especial. Tohá explicó que se está realizando un sumario para determinar si el desplazamiento de Monsalve durante su cargo se ajustaba a la normativa, y que el viaje en cuestión era de carácter personal. Respecto a la solicitud de revisión de cámaras dictada por Monsalve, la ministra expresó su preocupación por el uso de inteligencia para protegerse de acusaciones. En relación a la renuncia de Monsalve, Tohá señaló que en ese momento se consideró que lo mejor era que él anunciara su renuncia de inmediato. En cuanto a las críticas por parte de la bancada de Republicanos y Evópoli pidiendo su renuncia, Tohá declaró que no ha considerado dimitir, argumentando que su tarea es garantizar la seguridad y que no ve motivos para renunciar. Además, mencionó que ni ella ni la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, han contactado directamente a la víctima, considerando que no sería prudente.