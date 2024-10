Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Presidente Gabriel Boric defendió la rapidez con la que actuó La Moneda tras la denuncia por violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacando que no se ha visto mayor celeridad en casos similares. A pesar de las críticas por la demora en la renuncia de Monsalve, Boric explicó que se enteró el martes por la noche y que el miércoles pidió recabar información sobre la denuncia. Asimismo, justificó el lapso hasta el jueves para tomar la decisión, mencionando la tensión con el Congreso. Reconoció que se podría haber manejado de otra forma, pero aseguró que no hubo intención de ocultar o postergar el asunto.