El presidente Gabriel Boric confirmó que el ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le comentó el martes en la noche que “él había revisado las cámaras del hotel”, en el contexto de la denuncia por violación que existe en su contra.

Recordemos que la exautoridad se encuentra bajo investigación tras ser acusado por una funcionaria de la misma cartera.

Según datos recabados por Radio Bío Bío, para contextualizar, la Fiscalía está indagando esta denuncia por violación, donde además se abre una línea investigativa que es por obstrucción a la investigación, luego que la PDI, por instrucción de la Fiscalía, llegara hasta el hotel en Santiago, y personal del hotel le dijera que otros funcionarios PDI ya habían ido a buscar imágenes de las cámaras de seguridad.

Es en ese contexto en que se enteran que funcionarios de la misma institución, pero mandatados por el propio Monsalve, habían levantado las imágenes del hotel y ya las tenía en su poder.

Por ese hecho es que se abre otra investigación que dice relación con obstrucción a la investigación, y también están siendo indagados los funcionarios de la PDI que recibieron la orden del subsecretario en ese momento para realizar ese peritaje no oficial, sino que aparentemente bajo la ley de inteligencia.

En el punto de prensa que entregó el Mandatario este viernes, fue consultado por este tema, donde confirma este dato de la revisión de cámaras por parte del exsubsecretario.

Denuncia por violación contra Monsalve

Cabe mencionar que Monsalve habría utilizado la plataforma Signal de mensajería para convocar a la denunciante a una cena laboral. La reunión, que tuvo lugar en un restaurante peruano del centro de Santiago, estuvo marcada por un consumo de alcohol que, según la víctima, culminó en una pérdida de conciencia. “Recuerdo haber tomado la mitad del último trago y luego perdí la conciencia”, declaró ante la PDI.

El relato también menciona que al despertar el 23 de septiembre en la habitación del Hotel San Francisco, la víctima encontró a Monsalve a su lado, lo que la dejó paralizada. Según su testimonio, además Monsalve le habría ofrecido dos pastillas, recogió La Tercera.

Las cámaras de este hotel serían las que revisó Monsalve, según lo confirmado por el Mandatario, y que el medio antes citado había consignado previamente.

“Los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí. Eso me imagino que todos lo entenderán… Yo además sé sólo una versión. Creo que no me corresponde que dé esos detalles”, manifestó Boric, luego de haber entregado ese dato de las cámaras.

Respecto de si hubo alteración de pruebas u obstrucción a la justicia, el jefe de Estado señaló que “no tengo ningún conocimiento de aquello”.

“Eso es lo que se tiene que investigar y en lo humano evidentemente es devastador para todos, porque yo creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve, valorábamos el trabajo que estaba haciendo en el cargo de seguridad”, indicó el Presidente.

Sin embargo, el Mandatario cree que “no es momento, lo digo con mucho respeto, de hacer loas del subsecretario Monsalve porque está en medio de una investigación y creo que ante una denuncia de una persona que es víctima… o lo tiene que probar la justicia, hablar hoy día de lo que nos duele, quien es acusado, creo que serían de muy mal gusto e impropio para el momento. Después, cuando haya una resolución del caso, hacer esas evaluaciones personales”.

“Todo lo que sucede es muy doloroso, pero hay que pensar primero en la víctima y ojalá se proteja. Y no me cabe ninguna duda de que la PDI está siguiendo los protocolos y el Ministerio Público también (…). El centro tiene que estar en esclarecer la verdad, en proteger a la víctima”, sentenció Boric.