La ministra Carolina Tohá calificó de "inaceptable" la "traición" cometida por los 5 funcionarios de Carabineros detenidos por su presunta participación en el robo a una oficina de Brinks en Rancagua, destacando que no se puede generalizar el comportamiento de todos los más de 55.000 miembros de la institución.

La ministra Carolina Tohá se refirió a la detención de los 5 funcionarios de Carabineros acusados de haber participado en el robo a una oficina de Brinks en Rancagua.

La delegada calificó como “inaceptable” la “traición” de los funcionarios respecto del mandato que tenían con la seguridad del país.

“Quisiera transmitirle a los chilenos y las chilenas que en una institución que tiene más de 55.000 hombres y mujeres, cuando un grupo de ellos infringe la ley o traiciona a su mandato como policía, no se puede dañar al conjunto de funcionarios que vemos en la calle haciendo su trabajo”, partió indicando.

“Sobre todo cuando ellos mismos son los que persiguieron, encontraron y llevaron ante los tribunales a sus colegas que se corrompieron”, agregó.

La secretaria de Estado enfatizó en que este hecho no debe empañar el trabajo que día a día realizan cientos de funcionarios policiales a lo largo del país.

“Los funcionarios que llevaron esta investigación y que detuvieron a estos Carabineros sospechosos de haberse corrompido son también Carabineros. Ellos no se perdieron, no fueron a defender a sus colegas, fueron a decirles que aquí en esta institución no tienes cabida”, puntualizó.

Tohá y mecanismos al interior de Carabineros

En la instancia, la ministra se refirió a las estrategias que desde Carabineros de Chile se están implementando para erradicar la corrupción que pueda existir en sus filas.

“Se crearon mecanismos de denuncia anónima al interior de la institución y en la Contraloría. También mecanismos ciudadanos, canales de denuncia anónima con protección, con seguimiento de las denuncias, para que las personas nos ayuden y ayuden a carabineros a perseguir estos gérmenes de corrupción”, indicó.

Lo que está en juego aquí es nuestra capacidad de encontrar a las personas que se corrompen, de sancionarlas duramente y de tener mecanismos cada vez más fuertes de prevención y de detección”, añadió.

Finalmente, aclaró que los detenidos son quienes figuraban en la investigación, aunque no destaca que en el transcurso de la misma puedan aparecer más involucrados.

“La traición que cometieron esos funcionarios respecto a su mandato es inaceptable, pero se respondió correctamente y eso tiene un valor. Eso tiene un valor y eso es mérito de funcionarios policiales”, concluyó.