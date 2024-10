Diputados de RN cuestionan a Ministro de Hacienda por uso del FEES, destacando retiro de 1.000 millones de dólares el 7 de octubre y preocupación por reducción del 40% desde fines de 2023. Argumentan que el fondo no se debería haber usado en un escenario global favorable, sugiriendo que la política fiscal debería abordar las causas internas de los malos resultados económicos. Advierten que el saldo actual del FEES de 3.700 millones de dólares podría dejar a Chile en una situación precaria en caso de desastre natural. Solicitan explicaciones sobre motivos financieros del uso del fondo, cronograma de reposición de fondos retirados y proyección de activos para marzo de 2026.

Los diputados de la bancada de Renovación Nacional, Paula Labra (IND), Andrés Longton, Miguel Mellado, Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum y Diego Schalper, le pidieron explicaciones al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por la utilización del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

Tras un retiro de 1.000 millones de dólares el pasado lunes 7 de octubre, y considerando una reducción del 40% desde fines de 2023, el fondo despertó la preocupación de los parlamentarios. Esto, porque está destinado para eventos dañinos y para mantener una política fiscal más independiente de la economía mundial.

En una carta dirigida a Hacienda, desde RN sostuvieron que el reciente retiro “no se condice con el escenario global relativamente positivo, con materias primas en buenos niveles de precios, políticas fiscales expansivas en China y un tipo de cambio favorable para la exportación”.

Por ello, sugieren que “las causas de los malos desempeños económicos de Chile no son externos sino

internos, y una política fiscal que no atiende las causas reales de tales resultados

no tendrá efectos positivos en la actividad económica”.

“El saldo actual del FEES asciende sólo a 3.700 millones de dólares, muy lejos de los 8.147 millones de dólares a marzo de 2022, lo que colocaría a Chile en una situación muy precaria en caso de haber una catástrofe natural, como terremoto, tsunami o erupción volcánica“, argumentaron.

Tras estos cuestionamientos, los diputados concluyeron solicitando la siguiente información al respecto:

1. ¿Cuáles son los motivos financieros que llevaron a la decisión de utilizar el FEES para compensar un déficit fiscal? ¿Qué rol jugaron las correcciones a las proyecciones de ingresos tributarios de mediados de año?

2. ¿Cuál es el cronograma previsto para reponer los 2.400 millones de dólares retirados del FEES en lo que va de este año?

3. ¿Qué nivel de activos se proyectan para el FEES en marzo de 2026?

