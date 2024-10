El Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, fue nombrado Cardenal por el Papa Francisco. Chomalí, ex arzobispo de la Iglesia Católica en Concepción, se mostró contento y sorprendido por la designación. Durante su tiempo en la iglesia penquista, lideró iniciativas de ayuda a personas con síndrome de Down y en situación de calle, por lo que en entrevista con La Radio, expresó su gratitud por la oportunidad de servir en la capital del Bío Bío y destacó la importancia de preocuparse genuinamente por las personas. Con su nuevo cargo, Chomalí podría participar en futuros cónclaves para elegir al sucesor del Papa Francisco, o que incluso pueda figurar como posible líder de la Iglesia Católica.

El Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, fue nombrado Cardenal por el Papa Francisco, quien dio el anuncio el pasado domingo frente a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

En total, fueron 21 los nuevos cardenales anunciados por el sumo pontífice, quienes serán ordenados el próximo domingo 8 de diciembre.

Y en este contexto es que Chomalí, quien también fue por varios años arzobispo de la Iglesia Católica en Concepción, conversó con Radio Bío Bío en la ciudad penquista, donde señaló que, luego de este anuncio “han sido horas muy intensas”.

“En mucha gente he visto alegría, y me impresiona que me han escrito muchas personas de la región del Bío Bío. La verdad es que estoy bien contento porque siento que en un momento que estamos viviendo en Chile, donde hay una cierta depresión, desconfianza, un pesimismo generalizado por la situación política, social y económica, esto ha suscitado mucha alegría en muchas personas”, dijo el Arzobispo a La Radio.

Como líder de la iglesia penquista, Chomalí estuvo 13 años trabajando en la zona, en tiempos donde lideró iniciativas de ayuda a, por ejemplo, personas con síndrome de Down o en situación de calle.

En esta línea, comentó que “estoy agradecido de la oportunidad que me dio la Iglesia Católica de servir con un gran equipo”.

Por ello, mencionó a Gabriela Gutiérrez, “que falleció y que fue una gran promotora de actividades sociales que hicimos en conjunto”.

El servicio frente a la Iglesia en Concepción

Según Chomalí, este tipo de experiencias fueron claves en su aprendizaje e incluso, sostiene que mediante ellas, “de alguna manera yo cambié, porque una cosa es estar frente a los libros, y otra es estar frente a la pobreza dura”.

“Cada vez voy entendiendo más que hablar del amor de Dios, de la defensa de la vida; pero no preocuparse efectivamente de las personas, creo que no corresponde, y sin lugar a dudas que la Iglesia de Concepción, de la cual me siento muy orgulloso, es un ejemplo”, destacó el Arzobispo de Santiago.

Finalmente, uno de los diversos aspectos que conlleva el nombramiento de Cardenal, es la posibilidad de participar en un futuro cónclave para elegir a quien será, en este caso, sucesor del Papa Francisco, en caso de fallecimiento o renuncia del mismo.

En este contexto, surgieron comentarios (e incluso memes) en redes sociales sobre la posibilidad de que Chomalí forme parte de los posibles candidatos para liderar la Iglesia Católica.

Al ser consultado al respecto, solo se limitó a señalar -con un toque de humor- que “lo único que tengo claro es que tengo más posibilidades que tú, de todas maneras (refiriéndose a la periodista de La Radio, Edith Venegas)”.

