La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró la defensa de La Moneda a la ex Primera Dama, Irina Karamanos, luego que un informe PDI revelara depósitos de Karamanos a la cuestionada Fundación Procultura, en lo que sería una nueva arista del Caso Convenios.

Al respecto, Karamanos negó haber realizado abonos a la Fundación Procultura y rechazó tajantemente las “insinuaciones” que, según ella, tienen fines políticos.

“Rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos“, afirmó Karamanos en una publicación en la red social X.

Respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen. Por eso, en función de la transparencia he entregado al fiscal mis cartolas bancarias. Rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos. — Irina Karamanos (@IrinaKaramanos) October 4, 2024

En esa línea, la ministra Vallejo reiteró este sábado la posición del Gobierno, que ha respaldado a la expareja del presidente Gabriel Boric, aseverando que “no hay una evidencia”.

En conversación con Chilevisión Noticias, enfatizó en que “entiendo que hay un desmentido categórico, tres desmentidos categóricos de esto que salió en los medios de comunicación”.

“Se señalaba que hay una investigación que había quedado botada después de la suspensión del fiscal Palma, que fue una decisión del Ministerio Público a propósito de que estaba siendo investigado en una arista del caso Hermosilla”, añadió Vallejo.

No obstante, recalco que esto último “fue inmediatamente desmentido por la propia Fiscalía Regional de Coquimbo, diciendo que no, que esta investigación no estaba paralizada, que estaba avanzada y que, de hecho, tenía tres fiscales adjuntos más un equipo importante de abogados para su avance”.

Así también, Vallejo apuntó a la supuesta citación de Karamanos para declarar como imputada en la investigación, algo que fue desmentido por la PDI.

“La persona señalada, que es Irina, desmintió categóricamente que ella abonara, dijo al revés ‘yo recibía un sueldo por trabajar en un periodo determinado de casi 900.000 pesos’, lo señaló en su comunicado, y dijo que también iba a entregar todas las cartolas para que quedara más claro aquello y cualquier duda que hubiera sobre eso, la investigación tendrá que evidentemente despejarlo”, sentenció la ministra Vallejo.

“Eso es lo que tenemos como información oficial por parte del Gobierno y entendemos, además, que el caso Procultura, más allá de este hecho que fue desmentido, hay una investigación grande de Procultura y posibles responsables que la Fiscalía es la que está desarrollando”, aseveró.

En ese sentido, agregó que “esperamos que obviamente llegue a buen puerto, como en cualquier otro caso asociado a fundaciones”.