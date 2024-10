El presidente Gabriel Boric respalda a la exPrimera Dama, Irina Karamanos, luego de que un informe de la PDI revelara depósitos de Karamanos a la Fundación Procultura en el marco del Caso Convenios. Boric afirma que no hubo financiamiento irregular, descarta sospechas y sostiene que caiga quien caiga. Destaca la colaboración de Karamanos y advierte a quienes intenten empatar que peleen solos.

El presidente Gabriel Boric respaldó a la exPrimera Dama, Irina Karamanos, luego que un informe PDI revelara depósitos de Karamanos a la cuestionada Fundación Procultura, en lo que sería una nueva arista del Caso Convenios.

“Yo tengo la tranquilidad de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política”, sentenció en conversación con Radio FM Quiero de Antofagasta.

Recalcando que “no basta con que lo diga yo, es insuficiente. La gente está cansada de defensas corporativas en este tema. Que se investigue todo lo que haya que investigar”.

“Yo, personalmente, estoy tranquilo. Pero para que la ciudadanía esté tranquila, hay que tener total transparencia. En el comunicado que hace Irina, manifiesta su disposición a colaborar con absolutamente toda la investigación”, sostuvo el Mandatario.

En ese sentido, apuntó que “esa sospecha no me cabe duda que va a ser descartada”. No obstante, sentenció que “no cabe duda que caiga, quien caiga. Partiendo por mí, o sea, acá nadie, sea cercano, lejano, va a tener ningún tipo de privilegio en esto”.

Así también reiteró que “confío en Irina, ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias”.

“Los que tratan de empatar, que peleen solos”, sentenció el presidente Boric, a propósito de la polémica que salpica a Karamanos.

Añadiendo que Irina “era mi pareja en el momento que se le está imputando, vivíamos en un departamento en Esmeralda, al lado del metro Cal y Canto en Santiago, de 70 mt2, no tengo ninguna duda de que no tiene asidero, pero que se investigue”.