El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo el miércoles que comenzarán un reforzamiento de las fiscalizaciones a cajeros automáticos y también a las entidades financieras a cargo de estos cubículos, debido a las faltas a la ley. Todo esto a raíz de la falta de entintado de los cajeros que fueron robados en la región Metropolitana, durante la última semana.

En Quilicura y en el Barrio Meiggs, en menos de cuatro días, se registraron dos delitos de robo a cajeros automáticos por el método de saturación por gas. Incluso, uno de ellos, provocó un megaincendio que se extendió por más de seis horas.

Las dudas que surgen son: ¿se han relajado las medidas? ¿Faltan patrullajes? ¿Son bajas las multas?

El experto en Prevención del Delito y Seguridad Patrimonial, Sydney Houston, comentó a BioBioChile que “la historia comienza aproximadamente el 2010 o 2011, cuando los primeros robos a cajeros automáticos no eran por saturación por gas. Recordemos que amarraban los cajeros automáticos con un cable de acero, los tiraban y se los llevaban. Esto fue, lamentablemente, muy eficiente”.

“Una vez que el Ministerio de Interior de la época dicta normas de anclaje a los cajeros, les fue mucho más complicado hacer este método de alunizaje y tirar el cajero con un cable y llevárselo. Entonces, después de esto, la delincuencia varió y optó como única medida por el método de saturación por gas”, explicó el profesional.

A juicio de Houston, este método dio mucho resultado, y fue ahí cuando el Ministerio del Interior, nuevamente, coloca el tema del “entintaje del billete”, que junto a las medidas de patrullaje y vigilancia, “bajó el tema del robo a cajeros automáticos”.

El experto en seguridad dice no saber por qué se “fue este delito”, teniendo en cuenta que “cuando detienen a las personas, la pena es mucho menor porque es un robo en lugar no habitado. Por lo tanto, la pena, en un sistema garantista como el chileno, es mucho menor. Capaz que cumplan incluso la reclusión en su casa porque no hay personas involucradas, a diferencia de los portonazos, que efectivamente tiene una pena mayor”.

La “tendencia” hoy, para el experto, es que “cuando un fenómeno delictual comienza, va a seguir, a mi parecer, quizás no tanto en Santiago, quizás se traslade a provincias (…)”.

“Lamentablemente, hoy día vivimos una crisis de seguridad, donde la policía es muy escasa. Lo vemos con todos los procedimientos y todos los delitos que ocurren”, indicó Houston.

Respecto al método que se ha utilizado, que es de explosión por gas, Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, mencionó que “este cuenta con una cantidad de elementos facilitadores como la rapidez en la cual se puede llevar a cabo este ataque, que dificulta una respuesta policial oportuna”.

Precisando que “también se vincula, justamente, con la facilidad que puede existir al obtener los materiales necesarios para realizar este tipo de delito con esta metodología. Y la efectividad que llegan a tener en donde, en la mayoría de los casos, logran abrir las cajas fuertes de los cajeros automáticos”.

Entintado de billetes

Para Houston, en tanto, el Ministerio del Interior tiene que investigar el tema del entintado y por qué estos cajeros que fueron robados recientemente “no tenían entintados sus billetes”.

“La duda que salta es ¿por qué sabían los delincuentes que estos cajeros no tenían el sistema de entintaje? o ¿ya ningún cajero en Chile lo tiene? Y eso es lo que debe aclararse y obviamente debe comunicarse,” indicó el experto en seguridad.

En tanto, para Rodrigo Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Finis Terrae, al analizar estos “casos en concreto, de los robos a cajeros automáticos en estas instituciones financieras y bancarias, donde ocurrieron estos delitos, sin duda, las medidas se han relajado, específicamente en lo que se ha conocido en torno a que no estarían entintados los billetes que estaban al interior de esos cajeros”.

“Existen normativas específicas en términos de que los bancos tienen esta obligación de mantener entintados los billetes, para evitar que estos luego puedan ser utilizados por las organizaciones criminales que cometen estos delitos”, precisó el académico.

Según el jurista, es importante que las investigaciones logren establecer “la responsabilidad de aquellos encargados de ejecutar e implementar estas medidas de seguridad… Hay que analizar si es que existe, a partir de allí, alguna vinculación o no con estas organizaciones criminales que tienen la información de cuáles son los cajeros que no cuentan con estas medidas de seguridad”.

Añadiendo que “se debe investigar si existe alguna vinculación, desde el punto de vista de la información, que estas bandas criminales reciben de alguna persona que pueda estar involucrada desde el interior de las entidades, para advertir de estas falencias de los cajeros automáticos”.