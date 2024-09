El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien ayer retomó sus labores tras interrumpir sus vacaciones, entregó unas breves declaraciones en medio de la acusación constitucional en su contra.

Fueron los parlamentarios de Chile Vamos quienes impulsaron el libelo acusatorio en contra de Muñoz, como también en contra de la suprema Ángela Vivanco.

En este sentido, Muñoz dijo que ha vuelto a trabajar “para facilitar todo lo que está relacionado con la acusación constitucional en mí contra, por cuanto el hecho de estar de vacaciones me suspende del ejercicio de las funciones y podría entenderse que de alguna manera hay alguna obstaculización… y que en realidad no es mi intención”.

“He vuelto a trabajar normalmente”, sostuvo el juez, asegurando además que en la tarde “veré el tema de mi defensa, en los días que me quedan. Estoy haciendo los mayores esfuerzos y de alguna manera creo que con esto, le he respondido lo que tenían interés en saber”.

Sumado a esto, Muñoz fue tajante al decir que no va a responder “temas relacionados con la acusación, porque no me parece prudente. Y tampoco otras preguntas que puedan estar relacionadas con hechos o circunstancias relativas a esto”.

“El día de ayer, efectivamente, recibí la notificación, en la tarde, y no he hecho ningún reparo con la notificación que me ha efectuado la Cámara de Diputados”, indicó el ministro de la Suprema.

AC contra ministro Sergio Muñoz

El contexto detrás del libelo acusatorio contra Muñoz, es distinto al de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, puesto que no estaría ligado al caso Audio.

El primer capítulo de la AC detalla que Muñoz “incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”.

Su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, había firmado la compraventa de 2 departamentos en el complejo inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable, que fue denunciado por vecinos del sector, y que debía resolver la Corte Suprema.

Según una denuncia que presentó la inmobiliaria Fundamenta, la hija del juez Sergio Muñoz habría solicitado recuperar los abonos del proyecto a la ejecutiva de la empresa, a quien le señalaría que “este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.