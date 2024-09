Cadem lanzó los resultados de la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la segunda semana de septiembre. Dentro de ella, destaca la ventaja que tomó la ex presidenta Michelle Bachelet sobre José Antonio Kast, superando en intención de voto al ex candidato republicano por primera vez.

En la sección de “Preferencia Presidencial Espontánea”, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei anota un 26% (del 21% previo), seguida de Bachelet con un 11% y Kast con un 9%.

La lista sigue con Johannes Kaiser (4%), Carolina Tohá y Camila Vallejo (2% cada una), Franco Parisi y Tomás Vodanovic (1% cada uno).

La desaprobación del presidente Gabriel Boric se ubicó en un 61%, por sobre el 56% anterior.

Un 32% aprueba la gestión del mandatario, un 5% no aprueba ni desaprueba y un 2% dice que no sabe o no responde.

Caso Audio / Hermosilla

Esta edición de Plaza Pública de Cadem también incluyó preguntas relacionadas al Caso Audio, también conocido como Caso Hermosilla.

Sobre a quién considera la población que más impacta negativamente este mediático caso, la mayoría de personas (62%) apunta al Poder Judicial. Otra gran parte señala al gobierno (32%) y la Fiscalía (25%).

El Congreso también sería de los grandes afectados por el Caso Audio según las respuestas de los entrevistados por Cadem (23%) y finalmente, está la Unión Demócrata Independiente (UDI, un 21% de respuestas) y los abogados en general (14%).

En esta línea, un 89% de encuestados apunta a que todavía se está conociendo el inicio del caso Audios y que aún “se sabrá mucho más”, cuando se sigan analizando chats y conversaciones del abogado Luis Hermosilla o personas cercanas.

Y por tercera semana consecutiva, las personas piensan que la noticia más importante fue la relacionada al abogado (38%), seguida por la crisis en la Corte Suprema (25%), relacionada a la ministra Ángela Vivanco.

Para la semana pasada (al 6 de septiembre), las respuestas apuntaban primero al Caso Audios (53%) y luego el robo a BancoEstado por $6 mil millones (13%).