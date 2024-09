Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la relación de la oposición con el "caso Audio", destacando que "no todo conflicto de interés es delito" y advirtiendo a Chile Vamos sobre la necesidad de asumir su responsabilidad pública en el caso. En Radio Universidad de Chile, Cordero defendió la presunción de inocencia de Luis Hermosilla y llamó a considerar la dimensión política de la situación, alertando sobre la posible implicación de figuras de la oposición en irregularidades que no necesariamente son penales. Subrayó que aunque no sean delitos, estas irregularidades comprometen la fe pública, concluyendo que el desafío de la oposición es cómo gestionar su responsabilidad pública en un debate político y no jurídico.