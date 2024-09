Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra Camila Vallejo abordó los cuestionados dichos del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, desde Argentina, donde criticó al presidente Gabriel Boric y a la exmandataria Michelle Bachelet, afirmando que Chile "ha perdido el rumbo hace varios años". Los comentarios recibieron críticas tanto del oficialismo como de la oposición. Vallejo, desde La Moneda, destacó la libertad de expresión de Kast, señalando que el gobierno continuará trabajando en los avances que Chile necesita, mencionando logros como las 40 horas laborales y el salario mínimo de 500 mil pesos. Resaltó que no entrarán en polémicas y que su enfoque es en los avances del país. Concluyó señalando: "No me interesa polemizar más con el caballero".