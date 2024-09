Durante esta jornada de jueves se están realizando los alegatos de las defensas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, ambos imputados por el caso Audio, para revertir la prisión preventiva de ambos.

En ese contexto, la defensa del reconocido penalista a cargo de su hermano Juan Pablo Hermosilla indicó que se ha pervertido el sistema procesal penal, vulnerando la presunción de inocencia, y privando de libertad “de forma apresurada” a imputados cuando aún no se dicta un fallo.

Hermosilla volvió a apuntar hacia La Moneda. Esto, específicamente asegurando que han tenido que “lidiar” con el Presidente de la República, la ministra del Interior y su par de Justicia.

También abordó las filtraciones. Sobre eso, el abogado defensor responsabilizó directamente al Ministerio Público. “Mi representado cometió errores, y tiene que responder por eso, pero no pueden ser abusivos”, dijo.

En la instancia también criticó la querella ingresada a último minuto por el Servicio de Impuestos Internos (SII). A la vez, aseguró que -en este caso- “se están dejando llevar por la opinión pública”.

Hermosilla acusa que caso Audio se politizó

Respecto al lavado de activos, Hermosilla sostuvo que se están basando en la ocultación de bienes, pero indicó que -a su juicio- nunca estuvieron ocultos si el propio SII los utilizó como su propia querella.

En esa línea, dijo que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no defienden los principios de derecho. A la vez, señaló que el caso se ha politizado.

En concreto, dijo Hermosilla, cuando se habla de posibles imputaciones al exministro Andrés Chadwick y el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Igualmente, la defensa destacó la colaboración de entregar la clave del celular de Luis Hermosilla y la apertura de todas las cuentas corrientes, a lo que sumó que se respondieron todas las preguntas sin conocer la carpeta.

“Me dio rabia cuando el Presidente de la República se puso feliz”, dijo Hermosilla. Esto, haciendo alusión a que su representado tiene 68 años de los que 45 se ha desempeñado como abogado.

“Me parece que la jueza no escucho nada, hace tiempo no me faltaban el respeto (…) si se está usando al SII políticamente, mejor cerremos por fuera y nos vamos”, agregó.

Por otro lado, alegó Juan Pablo Hermosilla, esto “no puede transformarse en una funa jurídica (…) escogen enemigos” y “esta debería ser una causa triste para el estado de Derecho”.

Durante el receso de 15 minutos, Hermosilla expresó que “nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio y, desde ese punto de vista, es muy importante entender que somos los abogados privilegiados, pero tampoco nos pueden cancelar los derechos”.

A la vez, aseguró que “no ve fácil” el panorama, pues “estamos peleando con el Presidente de la República, con el Ministerio de Interior, con el ministro de Justicia, con el CDE, con el SII, con las policías y con todo el mundo. Es muy difícil”.

Defensa de María Leonarda Villalobos

Por su parte, la defensa de María Leonarda Villalobos encabezada por la abogada Alejandra Borda, argumentó que hubo un abogado que hizo un informe sobre como se debía trabajar con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y cobró $10 millones, pero negó pago de coimas a funcionarios.

Igualmente, destacó que su representada declaró 13 veces: ante el Servicio de Impuestos Internos, la CMF y antes los fiscales. A la vez, negó haber recibido dinero por parte de los hermanos Daniel y Ariel Sauer. De hecho, indicó que ella prestó dinero.

Respecto a la necesidad de cautela, Borda comentó destacó lo dicho hace unos días cuando acusó “machismo sistémico”: que no hay cárceles para mujeres con similares características a las de hombres que cometen delitos económicos.