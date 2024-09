Aumenta la expectación por los nombres que podrían aparecer entre los chats de Luis Hermosilla

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La expectación crece por los chats de Luis Hermosilla tras la entrega de 770 mil páginas con registros de su iPhone 14 Pro Max, con información que incluye mensajes, conversaciones, fotografías, videos y contactos. Su defensa liderada por Juan Pablo Hermosilla trabaja intensamente para revisar esta enorme cantidad de datos, asegurando que irán transparentando los nuevos antecedentes adquiridos. A pesar de generar gran interés público, Juan Pablo Hermosilla delegó la responsabilidad de ir a retirar los documentos a tres abogados de su equipo, sin hacer declaraciones al respecto. Por otro lado, la diputada Camila Musante denunció amenazas y ciberataques en el contexto de su rol como querellante en un caso la arista de influencias. Además, se reveló una conversación entre Hermosilla y el abogado Francisco Feres que evidencia presuntas influencias en la elección de altos cargos judiciales, aunque desde el Ministerio Público se descarta que el actual fiscal Nacional haya solicitado ayuda a Hermosilla. Desarrollado por BioBioChile

Durante los últimos días ha crecido la expectación por las personalidades que se podrían encontrar entre los chats de Luis Hermosilla. Aquello se ha agudizado tras que la defensa del polémico abogado recibiera las 770 mil páginas transcritas con información del Iphone 14 Pro Max del penalista.

De esta manera, Juan Pablo Hermosilla, quien lidera el equipo defensor de su hermano, quien se mantiene en prisión preventiva imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno, estaría trabajando a toda máquina para revisar las miles y miles de páginas que le entregó la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En estos antecedentes entregados por el Ministerio Público no solo se encuentran mensajes y conversaciones, sino que, incluso, fotografías, pantallazos, videos, audios, y hasta los contactos que estaban guardados en el celular que utilizó Luis Hermosilla hasta noviembre del año pasado.

¿Se harán públicos los chats de Luis Hermosilla?

Recordemos que Juan Pablo Hermosilla, entre bombos y platillos, antes de recibir las 770 mil páginas, en medio de un punto de prensa que se extendió por casi una hora, aseguró que irán transparentando de manera paulatina los nuevos antecedentes que tendría en su poder. Esto, ya que acusó que las filtraciones que ha hecho la Fiscalía han sido direccionadas y elegidas deliberadamente.

Pese a que la diligencia había generado una gran expectación en la opinión pública, Juan Pablo Hermosilla prefirió no aparecer en las dependencias de la Fiscalía Oriente, sino que delegó la responsabilidad en tres abogados de su staff, Francisco Sepulveda, Julian Parada y Alessandra Scognamillo.

No hubo declaraciones de los juristas, tampoco lo hizo el Ministerio Público, por lo que sigue siendo un misterio cómo es que la defensa de Hermosilla utilizará ahora los mensajes y antecedentes que aseguraron serían transparentados.

Así, el posible comienzo de filtraciones sobre los chats del polémico penalista tiene a más de alguna persona influyente del país pendiente. Sin embargo, hay otros que aseguran estar tranquilos.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), sostuvo que “nadie está por sobre la ley. Cualquier acto de corrupción, cualquier acto que tenga visos del mal uso de la información, o de los vínculos dentro del mundo público de nuestro país, evidentemente tiene que ser investigada y sancionada”.

Por otra parte, quien no ha podido dormir tranquila en los últimos días, aunque por distintos motivos, es la diputada independiente que forma parte de la bancada del PPD, Camila Musante, querellante en la arista de tráfico de influencias, rol que asegura le ha traído problemas, ya que según denunció a la PDI, habría estado recibiendo amenazas a su domicilio por medio de encomiendas, además de un intento de “ciberataque”.

“Porque llega a mi domicilio, que ya me parece que es una circunstancia extraña. No es común que un diputado/a reciba un teléfono en su domicilio particular, tampoco paquetes a la entrada de mi domicilio. Menos que se de un ciberataque en el contexto de una reunión de carácter bastante sensible, dentro de un proceso judicial donde soy querellante”, dijo.

Una nueva conversación

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fue consultado sobre si era posible encontrarlo a él u otros ministros que forman parte del gabinete del actual gobierno entre los chats de Luis Hermosilla, lo que fue totalmente descartado por parte del secretario de Estado.

Y puede que sea cierto que no existan conversaciones entre Elizalde u otros ministros en el celular de Hermosilla, pero ayer ya se supo que al menos habría aparecido mencionado en una de las conversaciones del cuestionado abogado de la plaza.

Se trata de una serie de mensajes, vía Whatsapp, entre Luis Hermosilla y el abogado Francisco Feres, los que fueron dados a conocer por el diario La Tercera.

En la conversación de los dos se evidencia la manera en cómo operaba el penalista durante las más altas nominaciones del sistema penal de justicia, entre ellas, por ejemplo, la elección del fiscal Nacional en el año 2022.

–Hermosilla: Hola Panchito, ¿cómo estás?

–Feres: Hola Luchito, bien y tú?

–Hermosilla: Bien Panchito. Tienes alguna novedad sobre elección fiscal?

–Feres: El gobierno sin decisión aún. Yo veo el lunes, con un café, a dos ministras…. Muy peleado y dividido en senadores….. Tú tienes algo nuevo?

–Hermosilla: Que Elizalde se está jugando a mil por Valencia.

–Feres: Así es… al igual que de Urresti.

–Hermosilla: Tal cual.

–Feres: Pasa a ser relevante el gobierno, ante la dispersión senatorial.

–Hermosilla: Ojalá el gobierno tuviera claro que el único que tiene las capacidades de gestión, liderazgo y técnicas para hacerse cargo del tema delictivo es JM (José Morales). Podrían descansar en él todo este flanco de la situación nacional que nos afectará los próximos años.

–Feres: Ese es el discurso…!

Según las conversaciones, Hermosilla habría intentado influir tanto en la elección de José Morales, como en la del actual fiscal Nacional, Ángel Valencia. Sin embargo, desde el propio Ministerio Público descartaron que este último haya solicitado algún tipo de intervención o ayuda a Hermosilla.