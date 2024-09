Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un reportaje de Ciper reveló nuevos detalles de los chats del teléfono de Luis Hermosilla, abogado vinculado al cierre del Caso Caval para levantar la acusación de estafa contra Natalia Compagnon, exesposa de Sebastián Dávalos. Hermosilla habría contactado a Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete de Bachelet, para destrabar negociaciones, aunque Uriarte afirmó que no realizó gestiones en el caso. La también exministra indicó que no participó en gestiones para deshacer el desacuerdo de Dávalos en el desistimiento de la querella. Asimismo, enfatizó que desconoce los términos del eventual acuerdo asociado a dicho desistimiento y que no tuvo relación con los hechos del caso.