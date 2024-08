Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Parlamentarios de la UDI solicitaron a la diputada Ana María Gazmuri que renuncie a las comisiones de Salud y Familia debido a la investigación a la Fundación Daya, vinculada a la legisladora, y por no haberse sometido al test de drogas. La Contraloría General de la República inició sumarios contra once municipalidades que tienen convenios con la Fundación. Los diputados de la UDI Felipe Donoso y Daniel Lilayú instaron a Gazmuri a renunciar a sus roles en las comisiones como muestra de "prudencia" y "transparencia", señalando que las conclusiones de Contraloría revelan posibles irregularidades en el financiamiento de fundaciones por parte de sectores de izquierda. Exigieron que Gazmuri dé señales de transparencia y ética al no mantener conflictos de interés, especialmente en temas como el consumo de drogas, y que acate las normativas vigentes.