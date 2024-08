El abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, emitió críticas al Gobierno y a las filtraciones en el "Caso Audio", señalando estar cansado y admitiendo posibles malas expresiones. Apuntó a la "celebración" gubernamental por la prisión preventiva de su hermano, comparando a las autoridades con "matones" y criticando al ministro de Justicia. Posteriormente, moderó sus comentarios y aclaró que buscaba defender el Estado de Derecho. Además, solicitó revelar todos los chats para detener las "filtraciones clandestinas" que afectan el caso, refiriéndose a ministros del Poder Judicial y no de Estado. Respecto a fiscales, afirmó conocerlos y defenderlos, asegurando que su solicitud de información no cuestiona su profesionalismo.

Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, reguló y precisó su crítica al Gobierno y a las filtraciones en el denominado “Caso Audio”. En ese sentido, sostuvo: “A veces estoy muy cansado y a lo mejor me expreso mal”.

Este miércoles, el defensor del polémico penalista apuntó a la “celebración” del Gobierno por la sentencia de prisión preventiva para su hermano. Comparando a las autoridades con “matones” y sosteniendo que sus declaraciones eran cercanas a “una funa”. En la crítica, además, puso especial énfasis en el ministro de Justicia, asegurando que “no se jugó el cuero por la democracia”.

Estos dichos fueron moderados en la tarde de este jueves, cuando en conversación con Chilevisión, el abogado admitió que “probablemente me expresé mal”.

“Lo que hice fue una reflexión personal por el momento grave que estábamos pasando, sobre el quiebre del Estado de Derecho que yo estaba presenciando y lo grave que era eso”, señaló.

“Respecto de él (Cordero), por la edad que él tiene, no daba. Probablemente me exprese mal, pero lo dije en el sentido de que él no dejo el cuero porque yo lo dejé. Y deje el cuero porque hubiera Estado de Derecho, porque uno ejerciera derecho en los tribunales (…) y que los Presidentes de la República y los ministros tienen que someterse al Estado de Derecho y no interferir en las causas judiciales“, precisó.

“Filtraciones clandestinas”

Por otra parte, el jurista se refirió a su solicitud de revelar todos los chats para frenar las “filtraciones clandestinas”, que siguen abriendo aristas en el caso. En concreto, fue consultado por su “amenaza a ministros y fiscales” que presuntamente le pedían favores a Luis Hermosilla.

Al respecto, aseguró que se refería a ministros del Poder Judicial, no ministros de Estado. Y precisó que la solicitud apunta a que “hay alguien” filtrando información e interviniendo en la opinión pública, lo que afecta su caso.

“A veces estoy muy cansado y a lo mejor me expreso mal, pero lo que yo quiero es evitar este cuentagotas que se filtra no oficialmente y no se con qué intenciones. ¿Por qué se escogió el de Jean Pierre Matus y por qué se filtró el del exfiscal Guerra? No tengo idea, pero hay alguien haciendo eso y que está interfiriendo el ambiente de opinión pública y afectando mi caso”, aseveró.

“No quiero sentir que hay alguien interfiriendo por detrás, quién sabe con qué intenciones (..) eso atenta contra la seriedad del proceso penal”, agregó.

Relación con fiscales

Finalmente, a raíz de la amenaza que deslizó a fiscales, insistió en su cansancio y sostuvo que “los defiende”. Precisando que al pedir toda la información no está dudando del profesionalismo de los mismos.

“A los fiscales los conozco a todos y por eso curiosamente los defiendo. Una cosa es que no esté de acuerdo con sus argumentos, pero yo no tengo ningún reclamo en contra de ellos, al revés. Se los he dicho a ellos que son muy profesionales, lo que pasa es que no son sólo ellos los que tienen acceso a esto“, concluyó.