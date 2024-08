El abogado Juan Pablo Hermosilla protagonizó una dura arremetida contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, en medio de la defensa de su hermano Luis, implicado en el conocido caso Audio. Hermosilla criticó abiertamente la conducta del secretario de Estado y puso en duda su trayectoria profesional.

Hermosilla, defensor de su hermano en este caso, expresó su molestia por las declaraciones de Cordero respecto a las gestiones para trasladar a Luis Hermosilla al anexo Capitán Yáber.

“No le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado“, señaló Cordero previamente, lo que generó la airada respuesta de Hermosilla.

El abogado replicó que “es inaceptable que el Presidente de la República, que la Ministra del Interior y ahora el Ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales“. Criticó además lo que consideró comentarios sarcásticos de Cordero hacia su trabajo profesional.

Hermosilla no solo criticó las actitudes del Ministro, sino que también cuestionó su legitimidad para ejercer el cargo. “No le reconozco el derecho al Ministro de Justicia a hacer eso, esto es una democracia y yo creo que él es mucho más joven que yo, y él no peleó por llegar a una democracia, yo sí, yo peleé y dejé el cuero por tener una democracia”, afirmó Hermosilla.

El abogado continuó con su embestida, señalando que “no sé dónde estudió el Ministro de Justicia, pero me parece raro lo que dice… Tengo la ley 19.880 en su artículo 17, las letras A, B, C y F, expresamente estableciendo si lo que hicimos no fue ilícito ni escondido”.

Juan Pablo Hermosilla fustiga a ministro Cordero

Hermosilla adelantó sobre las acciones legales, por lo que considera un acto arbitrario del Gobierno. “Voy a ejercer todas las acciones legales y constitucionales por este acto arbitrario”, indicó, y añadió que “el Ministro de Justicia contesta diciendo que esto es ilícito”.

A lo largo de su intervención, Hermosilla subrayó su desacuerdo con la gestión de Cordero, destacando que “el Ministro de Justicia es abogado y su función no sólo es cumplir la Constitución, está obligado, de acuerdo al artículo 6º, a sólo actuar dentro de los márgenes constitucionales“.

El abogado también lanzó una advertencia al Ministro: “Si no me va a obligar además a recordar dónde trabajaba él antes, en qué oficina trabajaba y las operaciones del punto de vista legal en que él participó junto con su oficina defendiendo a sus clientes“.

Hermosilla destacó que “el Ministro de Justicia será un cargo elevado, pero es un funcionario público que está obligado por el artículo 6 de la Constitución”. Asimismo, expresó su desacuerdo con los comentarios del Presidente de la República y la ministra del Interior sobre el caso, calificándolos de “gravísimos”.

“No sé, estará acostumbrado a que la gente le tenga susto. Yo no le tengo susto”, sentenció Hermosilla en su crítica, señalando además que “es reinteresante ver el currículum de él en la época de dictadura, cuando uno se jugaba algo más que el prestigio cuando salía a defender causas como los degollados”.

Hermosilla cerró su arremetida cuestionando el currículum de Cordero y sugiriendo que “me gustaría escucharlo y ver fuera si defender grandes empresas con su oficina de abogados que eran acusadas de monopolio… Si además tiene alguna trayectoria en la época de la dictadura de juzgarse el pellejo para evitar que la gente fuera dañada”.

Finalmente, Hermosilla recordó que incluso en su momento se inscribió en el mismo partido que el Presidente Boric. “Fui de los giles que nos inscribimos en Convergencia Social para que él saliera candidato y toparnos con esto ahora“, dijo.