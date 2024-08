Durante la tarde de este miércoles, el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, se refirió al recurso de amparo que presentó contra el Gobierno para evitar la “politización” del denominado “Caso Audio”.

En ese sentido, dijo que “es impresentable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado”.

Después que se definiera el traslado del sentenciado a prisión preventiva, Luis Hermosilla, de la cárcel Santiago 1 a Capitán Yáber, su defensor lanzó una ofensiva contra el Gobierno. Asegurando que “interfiere y trata de sacar ganancias antes de que haya condena”.

La ofensiva de Juan Pablo Hermosilla

“Esto ya parece una funa, eso debilita el objetivo que todos debiéramos tener, (…) que es que el sistema salga fortalecido. Acá hay una situación extremadamente grave que ocurre en ese audio, y lo que nosotros esperamos -que es nuestra meta- es que el sistema judicial salga fortalecido con esto”, refutó Hermosilla.

De esta forma, el abogado cuestionó los dichos del presidente Gabriel Boric y los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero, sosteniendo que afectan el Estado de Derecho y la separación de poderes.

“Acá hay dos formas de resolver este tema, conforme a la Constitución y a la ley, que es lo que necesitamos para reforzar el sistema… o derroquemos la Constitución y que el ministro de Justicia comience a asignar culpas o empiece a criticar a los abogados que estamos judicializando (…) mejor que se preocupe del sistema carcelario”, ironizó.

“Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo”

En una extensa conferencia de prensa, el jurista apuntaló su crítica comparando a las autoridades de Gobierno con “matones”, asegurando que la “celebración” a la prisión preventiva de su hermano es inconstitucional.

“Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo, eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona yo no lo hago ni siquiera en los casos de abuso sexual y violación que me tocan”, manifestó.

“Lo que estoy diciendo es que esto es una situación de abuso, que ademas muestra un factor político evidente en todo esto y eso no lo voy a aceptar”, agregó.

Finalmente, el defensor sostuvo que pese a ser “partidario de este Gobierno”, es “inaceptable lo que esta pasando”. Advirtiendo que “si persiste el Poder Ejecutivo en tratar de interferir en un proceso que está en marcha (…) va a confirmar que todo esto se está enturbiando políticamente en forma innecesaria”.